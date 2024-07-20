"Наши шансы призрачны": Звягель, скорее всего, снимется с сезона Первой лиги

Президент "Звягеля" Дмитрий Костюк заявил, что клуб близок к снятию с чемпионата Первой лиги.

“ – Мы до конца боролись и еще оставляем надежду, что сможем сыграть в этом сезоне в Первой лиге, но шансы наши призрачные, и я не вижу смысла скрывать это от наших игроков, тренеров, персонала, болельщиков. Сегодня мы провели командную встречу, я рассказал всем о делах в клубе, с каждым рассчитались заранее, поскольку долгов у нас никогда и не существовало, пожали руки и позволили игрокам искать себе новые команды.

Если тянуть с решением и начинать сезон без понимания того, что сможем доиграть его до конца, можем подложить свинью и нашим игрокам, и нашим соперникам по лиге.

Так случилось, что "Звягель" - клуб, представляющий одноименный город - больше не может играть в этом городе. Не удалось решить вопрос аккредитации местного стадиона и дальше нет времени ждать решения этого вопроса.

Во-первых, футбол существует для болельщиков и без них он не имеет смысла. Во-вторых, невозможность играть дома рождает серьезные финансовые вызовы. Когда каждый матч команды выездной — требуются существенно большие вливания, это вопрос аренды жилья для команды, аренды стадиона, тренировочных полей, питания и т.д.

И с другой стороны, если команда представляющая один регион живет в другом — найти спонсоров для такой команды чрезвычайно сложно. Подписать игроков так же сложно, когда мы не можем ответить на вопрос, где будем завтра жить, у каждого свои семьи и желание быть поближе к ним.

– "Звягель" подавал какие-то документы в ПФЛ? О чем в них будет идти окончательное снятие или просьба о приостановлении выступлений, по образцу других клубов?

– Не подавал, несколько дней подождем чуда в виде дополнительных спонсоров. А если подадим, то это будет самое приостановление – мы обязательно хотим сохранить профессиональный футбол в родном городе”, – сказал Костюк.