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Президент Звягеля о городской власти: Более 200 миллионов гривен "закатали" в асфальт, наделали ремонтов развлекательных заведений и открыли туристические центры

Первая лига
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Функционер обвиняет власть имущих в запущенном состоянии стадиона

Президент Звягеля о городской власти: Более 200 миллионов гривен "закатали" в асфальт, наделали ремонтов развлекательных заведений и открыли туристические центры

Фото - ПФК Звягель

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Дмитрий Костюк считает, что городские власти игнорировали потребности спортивной инфраструктуры и неумело распоряжались средствами.

"Мы просили решить эту проблему 2 года! Ни разу, как бы трудно ни было, не обращались за помощью из бюджета для команды, все делали своими силами, налогов уплатили в местный бюджет больше, чем эти туалеты и душевые стоят, но просьба игнорируется.

За эти два года, военные годы, городские власти распоряжались миллиардным бюджетом благодаря военному НДФЛ. Более 200 миллионов гривен "закатали" в асфальт, на десятки миллионов наделали ремонтов развлекательных заведений".

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"Открывали туристические центры в военном городе в военное время, за 4 миллиона хотели приобрести стекло, что должно было создать новый "туристический магнит" из пропасти.

Самое нелепое, что за несколько десятков миллионов сделали дорогу возле стадиона, еще за несколько миллионов ограждение на стадионе, туалет поставили общественный за полтора миллиона.

Только для кого это все, если в городе не будет команды, потому что сделать условия для футболистов – не сделали!?” – возмущается Костюк.

Клуб с Житомирской области только два предыдущих сезона выступал на профессиональном уровне.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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