Ситуация такая, как с Днепром-1: известно, кто заменит Звягель в Первой лиге

ПФЛ подыскала замену "Звягелю", который близок к снятию с чемпионата Первой лиги. Об этом сообщает Sport.ua.

Ею станет кременчугский "Кремень", занявший в прошлом сезоне самое высокое место в зоне прямого вылета Первой лиги (18 из 20).

Однако у этой команды есть проблема со стадионом. Пока известно, что "Кремень" не сможет проводить календарные матчи в Кременчуге.

Искусственный газон местного стадиона уже не отвечает требованиям Первой лиги. Вот почему подопечные Игоря Климовского вынуждены будут искать убежища в соседних Горишних Плавнях. Запасной вариант – стадион в Кропивницком.

Для возвращения первой лиги в Кременчуг нужно заменить старое искусственное покрытие. Или есть вариант с улучшением натурального травяного газона.

Ранее стало известно, что вместо планируемой даты 28 июля чемпионат Первой лиги стартует позже.