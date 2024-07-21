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Ситуация такая, как с Днепром-1: известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Однако будет играть на чужом поле
Фото: ФК Кремінь
ПФЛ подыскала замену "Звягелю", который близок к снятию с чемпионата Первой лиги. Об этом сообщает Sport.ua.
Ею станет кременчугский "Кремень", занявший в прошлом сезоне самое высокое место в зоне прямого вылета Первой лиги (18 из 20).
Однако у этой команды есть проблема со стадионом. Пока известно, что "Кремень" не сможет проводить календарные матчи в Кременчуге.
Искусственный газон местного стадиона уже не отвечает требованиям Первой лиги. Вот почему подопечные Игоря Климовского вынуждены будут искать убежища в соседних Горишних Плавнях. Запасной вариант – стадион в Кропивницком.
Для возвращения первой лиги в Кременчуг нужно заменить старое искусственное покрытие. Или есть вариант с улучшением натурального травяного газона.
Ранее стало известно, что вместо планируемой даты 28 июля чемпионат Первой лиги стартует позже.
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