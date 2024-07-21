Богданов может присоединиться к перволиговой команде

Полузащитник близок к подписанию контракта с ЮКСА. Вице-чемпион Второй лиги не скрывает своих амбиций, поэтому ищет качественное усиление.

В последний раз Андрей выступал в Первой лиге еще в 2009 году. Тогда он на правах аренды защищал цвета "Александрии" в первой половине сезона. Это был его единственный опыт в этом дивизионе.

В составе "крестоносцев" уже играют футболисты, ранее представлявшие клубы УПЛ. Речь идет об Адеринсоле Эсеоле, Евгении Селине, Олеге Синегубе и Дмитрии Махневе.