Первая лига
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Богданов может присоединиться к перволиговой команде
У опытного футболиста появился вариант продолжения карьеры
Полузащитник близок к подписанию контракта с ЮКСА. Вице-чемпион Второй лиги не скрывает своих амбиций, поэтому ищет качественное усиление.
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В последний раз Андрей выступал в Первой лиге еще в 2009 году. Тогда он на правах аренды защищал цвета "Александрии" в первой половине сезона. Это был его единственный опыт в этом дивизионе.
В составе "крестоносцев" уже играют футболисты, ранее представлявшие клубы УПЛ. Речь идет об Адеринсоле Эсеоле, Евгении Селине, Олеге Синегубе и Дмитрии Махневе.
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Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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