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Первак: Справедливым было бы проведение мини-турнира. Для него хватит четырех дней

Первая лига
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Тренер Левого Берега поддержал подобный способ определить замену Днепру-1

Первак: Справедливым было бы проведение мини-турнира. Для него хватит четырех дней

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Виталий Первак сообщил, что его команда участвовала бы в мини-турнире.

“Справедливым было бы проведение дополнительного мини-турнира с участием “Миная”, “Металлиста 1925”, потерявших “прописку” в УПЛ, “Левого Берега” и “Эпицентра”, которые уступили в переходных поединках за право повыситься в классе".

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"Для проведения такого турнира хватит четырех дней. 25 июля команды собираются, например, во Львове, где есть современные стадионы, проводится жеребьевка двух полуфинальных матчей. 28 июля – решающее противостояние, победитель которого и получит путевку в Премьер-лигу. Если Исполком УАФ остановится на таком варианте, то "Левый Берег" с удовольствием сыграет в таком турнире”, – заявил тренер.

Заседание Исполкома УАФ пройдет сегодня.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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