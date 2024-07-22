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Первак: Справедливым было бы проведение мини-турнира. Для него хватит четырех дней
Тренер Левого Берега поддержал подобный способ определить замену Днепру-1
Виталий Первак сообщил, что его команда участвовала бы в мини-турнире.
“Справедливым было бы проведение дополнительного мини-турнира с участием “Миная”, “Металлиста 1925”, потерявших “прописку” в УПЛ, “Левого Берега” и “Эпицентра”, которые уступили в переходных поединках за право повыситься в классе".
"Для проведения такого турнира хватит четырех дней. 25 июля команды собираются, например, во Львове, где есть современные стадионы, проводится жеребьевка двух полуфинальных матчей. 28 июля – решающее противостояние, победитель которого и получит путевку в Премьер-лигу. Если Исполком УАФ остановится на таком варианте, то "Левый Берег" с удовольствием сыграет в таком турнире”, – заявил тренер.
Заседание Исполкома УАФ пройдет сегодня.
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