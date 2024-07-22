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Металлист 1925 арендует опорника сборной Замбии
Голден Мафвента играет во втором дивизионе Чехии
"Металлист 1925" усилится опорником сборной Замбии Голденом Мафвента.
Харьковчане арендуют 23-летнего хавбека у чешского "Вышкова", который выступает во втором по силе дивизионе Чехии. Также у "Металлиста 1925" будет право выкупа.
По информации ТаТоТаке, футболист уже в ближайшие дня должен прибыть в расположение харьковского клуба.
В прошлом сезоне Мафвента сыграл за "Вышков" 34 матча без результативных действий. Также у парня 6 матчей за сборную Замбии. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тыс. евро.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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