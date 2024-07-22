Металлист 1925 арендует опорника сборной Замбии

"Металлист 1925" усилится опорником сборной Замбии Голденом Мафвента.

Харьковчане арендуют 23-летнего хавбека у чешского "Вышкова", который выступает во втором по силе дивизионе Чехии. Также у "Металлиста 1925" будет право выкупа.

По информации ТаТоТаке, футболист уже в ближайшие дня должен прибыть в расположение харьковского клуба.

В прошлом сезоне Мафвента сыграл за "Вышков" 34 матча без результативных действий. Также у парня 6 матчей за сборную Замбии. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тыс. евро.