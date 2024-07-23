Новичок Первой Лиги уволил главного тренера

ФК ЮКСА объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Николаем Цымбалом.

Под руководством 39-летнего специалиста клуб из Тарасовки завоевал серебряные медали Второй лиги по итогам прошлого сезона и завоевал право выступать в Первой лиге.