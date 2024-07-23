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Новичок Первой Лиги уволил главного тренера

Первая лига

Причина не указывается

Новичок Первой Лиги уволил главного тренера

Фото: Скріншот із програми Профутбол digital

Новина українською

ФК ЮКСА объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Николаем Цымбалом.

Под руководством 39-летнего специалиста клуб из Тарасовки завоевал серебряные медали Второй лиги по итогам прошлого сезона и завоевал право выступать в Первой лиге.

"Вся семья "крестоносцев" благодарит Николая Владимировича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы ЮКСА.

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Источник:
FC UCSA
Опубликовал: Александр Бураков
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