Первая лига
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Новичок Первой Лиги уволил главного тренера
Причина не указывается
Фото: Скріншот із програми Профутбол digital
ФК ЮКСА объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Николаем Цымбалом.
Под руководством 39-летнего специалиста клуб из Тарасовки завоевал серебряные медали Второй лиги по итогам прошлого сезона и завоевал право выступать в Первой лиге.
"Вся семья "крестоносцев" благодарит Николая Владимировича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы ЮКСА.
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Источник:FC UCSA
Опубликовал: Александр Бураков
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