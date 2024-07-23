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ЮКСА объявила о расставании с Цымбалом. Сам тренер говорит, что у него действующий контракт

Первая лига
Обновлено

Смена тренера в клубе Первой лиги

ЮКСА объявила о расставании с Цымбалом. Сам тренер говорит, что у него действующий контракт

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Во вторник, 23 июля, ФК ЮКСА на официальном уровне объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Николаем Цымбалом. Уже даже названо имя нового наставника, возглавившего команду. Однако, как стало известно UA-Футбол от самого Цымбала, его контракт с новичком Первой лиги продолжает действовать.

"У меня сейчас действующий контракт с ФК ЮКСА, - сказал Цымбал в комментарии нашему сайту. - Сейчас веду переговоры с клубом по прекращению сотрудничества. Решение клуба комментировать не хочу", - резюмировал специалист.

Отметим, что новичок Первой лиги уже успел представить нового тренера. Им стал Дмитрий Чирикал, в прошлом сезоне тренировавший "Дружбу".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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