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ЮКСА объявила о расставании с Цымбалом. Сам тренер говорит, что у него действующий контракт
Смена тренера в клубе Первой лиги
Фото: ФК ЮКСА
Во вторник, 23 июля, ФК ЮКСА на официальном уровне объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Николаем Цымбалом. Уже даже названо имя нового наставника, возглавившего команду. Однако, как стало известно UA-Футбол от самого Цымбала, его контракт с новичком Первой лиги продолжает действовать.
"У меня сейчас действующий контракт с ФК ЮКСА, - сказал Цымбал в комментарии нашему сайту. - Сейчас веду переговоры с клубом по прекращению сотрудничества. Решение клуба комментировать не хочу", - резюмировал специалист.
Отметим, что новичок Первой лиги уже успел представить нового тренера. Им стал Дмитрий Чирикал, в прошлом сезоне тренировавший "Дружбу".
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