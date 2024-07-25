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Минай перед переходными матчами усилился атакующим полузащитником
Ярослав Рязанцев перешел в Минай
fcminaj.com
"Минай" объявил о подписании контракта с 19-летним атакующим полузащитником Ярославом Рязанцевым.
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Новичок будет играть в закарпатской команде под 91-м номером.
Напомним, что прошлый сезон Рязанцев провел в юношеской команде "Ворсклы". Также ранее выступал за грузинский ФК "Гагра" и МФК "Николаев".
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Источник:Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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