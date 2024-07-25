Костышин – о долгах в Подолье: Были задержки

Виталий Костышин раскрыл детали подготовки к новому сезону.

“Главный итог – не удалось попасть в первую пятерку команд Первой лиги на первом этапе, чтобы выйти в группу “Чемпионская”. Это касается первой части сезона. А вот вторую часть сезона провели с отличием. Первым раундом недовольны, потому что могли достичь большего, где-то нас не хватило, а второй – провели хорошо.

[О кадровых переменах] Ушел полузащитник Ярослав Доброхотов. Вернулся в "Левый Берег" хавбек Максим Кулиш, который был у нас в аренде. Нападающий Богдан Кобзарь под вопросом. Он был у нас в аренде из "Александрии". Также покинул команду защитник Дмитрий Прихна, он перешел в "Минай". Симинин покинул команду, Каверин тоже под вопросом. Непогодов продлил контракт с "Подольем".