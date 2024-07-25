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Костышин – о долгах в Подолье: Были задержки
Наставник хмельницкого клуба рассказал о новостях команды
ФК Поділля
Виталий Костышин раскрыл детали подготовки к новому сезону.
“Главный итог – не удалось попасть в первую пятерку команд Первой лиги на первом этапе, чтобы выйти в группу “Чемпионская”. Это касается первой части сезона. А вот вторую часть сезона провели с отличием. Первым раундом недовольны, потому что могли достичь большего, где-то нас не хватило, а второй – провели хорошо.
[О кадровых переменах] Ушел полузащитник Ярослав Доброхотов. Вернулся в "Левый Берег" хавбек Максим Кулиш, который был у нас в аренде. Нападающий Богдан Кобзарь под вопросом. Он был у нас в аренде из "Александрии". Также покинул команду защитник Дмитрий Прихна, он перешел в "Минай". Симинин покинул команду, Каверин тоже под вопросом. Непогодов продлил контракт с "Подольем".
"Игроками "Подолья" уже стали полузащитники Алексей Савченко из "Виктории" и Владислав Кулакевич из "Чайки", а также защитник Владислав Шкиндер из "Дружбы".
Были задержки, но все выплатили. Футболисты ушли в отпуск без задолженности. Все финансовые вопросы были закрыты.
Вся подготовка к новому сезону проходит в Хмельницком. Мы сыграли с "Колосом" из Полонного (3:0), дважды проиграли "Агробизнесу" (0:4, 0:3), потерпели поражение от "Буковины" (1:3), расписали мировую с винницкой "Нивой" (3 :3), а также победили "Скалу 1911" (1:0) и ПФК "Звягель" (3:0)", – рассказал специалист.
Костышин тренирует "Подолье" с 2017 года.
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