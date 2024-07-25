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СК Полтава планирует построить свой стадион. Он будет больше, чем арена Ворсклы после реконструкции

Первая лига
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В городе ожидается значительное обновление спортивной инфраструктуры

СК Полтава планирует построить свой стадион. Он будет больше, чем арена Ворсклы после реконструкции

Фото: СК Полтава

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Президент клуба Сергей Иващенко арендовал территорию мототрека для будущего объекта. Стадион будет вмещать 9500 зрителей. Арена будет включать основное футбольное и два тренировочных поля, гостиницу, спортзал и ресторанный комплекс.

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"Горожане" проводят домашние матчи на поле автоагрегатного завода – ПААЗ (другое название – "Молодежный"). Он вмещает всего 680 зрителей. На нем также играют юношеская и женская команды "Ворсклы", поскольку инфраструктура принадлежит "зелено-белым".

Периодически на стадионе выступают любительские коллективы. Объект открыли 3 года назад в первую очередь для ДЮФШ главного полтавского клуба.

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Ворскла (Полтава) СК Полтава
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Источник:
Полтавщина
Опубликовал: Александр Симченко
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