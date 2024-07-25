СК Полтава планирует построить свой стадион. Он будет больше, чем арена Ворсклы после реконструкции

Президент клуба Сергей Иващенко арендовал территорию мототрека для будущего объекта. Стадион будет вмещать 9500 зрителей. Арена будет включать основное футбольное и два тренировочных поля, гостиницу, спортзал и ресторанный комплекс.

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"Горожане" проводят домашние матчи на поле автоагрегатного завода – ПААЗ (другое название – "Молодежный"). Он вмещает всего 680 зрителей. На нем также играют юношеская и женская команды "Ворсклы", поскольку инфраструктура принадлежит "зелено-белым".

Периодически на стадионе выступают любительские коллективы. Объект открыли 3 года назад в первую очередь для ДЮФШ главного полтавского клуба.