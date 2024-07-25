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18-летний вингер Металлиста отреагировал на слухи об интересе из Англии
Геннадий Синчук - один из главных украинских проспектов
Фото - УПЛ
18-летний вингер "Металлиста" Геннадий Синчук в комментарии "Команде №1" отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны двух английских клубов – "Лидса" и "Брентфорда".
– Мне об этом ничего не известно. Это надо спрашивать у руководства "Металлиста". Об интересе кого-то я ничего не слышал.
– И у Вашего агента Алексея Алехина тоже нет никакой информации по этому поводу?
– Мне об этом не говорили. Говорили только, что нужно хорошо сыграть в Северной Ирландии (на Евро-2024 U-19 – прим.), а там будет видно.
– То есть, сезон 2024/25 Геннадий Синчук точно начнет в стане харьковчан?
– Пока я с командой на Евро. Видно будет после турнира, но все идет к тому, что да – буду начинать с "Металлистом".
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