"Это вообще не деньги для команды Первой лиги, мизерные средства": журналист о бюджете Миная

Игорь Бурбас раскрыл бюджет закарпатского коллектива.

“Когда “Минай” формировал бюджет на новый сезон, он был очень сокращен. Где-то втрое минимум. В месяц получалось 25 тысяч у.е.

Это вообще не деньги для команды Первой лиги, это не об амбициях борьбы за УПЛ. Это где-то держаться на плаву, средняя часть таблицы. 300 тысяч в год — это мизерные средства даже по сравнению с "Буковиной", у которой там миллионами измеряется бюджет", — сообщил инсайдер.