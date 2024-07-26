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"Это вообще не деньги для команды Первой лиги, мизерные средства": журналист о бюджете Миная
Финансовая сторона точно не самая сильная в клубе
instagram.com/minaj_footballclub
Игорь Бурбас раскрыл бюджет закарпатского коллектива.
“Когда “Минай” формировал бюджет на новый сезон, он был очень сокращен. Где-то втрое минимум. В месяц получалось 25 тысяч у.е.
Это вообще не деньги для команды Первой лиги, это не об амбициях борьбы за УПЛ. Это где-то держаться на плаву, средняя часть таблицы. 300 тысяч в год — это мизерные средства даже по сравнению с "Буковиной", у которой там миллионами измеряется бюджет", — сообщил инсайдер.
Впрочем, у команды будет возможность обойти путешествие во второй дивизион и остаться в элите. Для этого необходимо по итогам двух матчей победить "Эпицентр".
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