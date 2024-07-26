Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".

Основное время закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался киевский клуб .

После матча главный тренер харьковчан Виктор Скрипник подал в отставку.

Об этом он заявил в послематчевом комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, что 54-летний специалист принял харьковскую команду зимой 2024 года, перейдя из "Ворсклы". По итогам сезона тренер не смог удержать "Металлист 1925" в УПЛ – команда вылетела в первую лигу.

После расформирования "Днепра-1" харьковчане получили еще один шанс зацепиться за УПЛ, однако как уже сообщалось выше, проиграли в серии пенальти в первом же матче "Левому Берегу".