  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925

Первая лига
Обновлено

Последней каплей стало поражение от Левого Берега

Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".

Основное время закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался киевский клуб.

После матча главный тренер харьковчан Виктор Скрипник подал в отставку.

Об этом он заявил в послематчевом комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, что 54-летний специалист принял харьковскую команду зимой 2024 года, перейдя из "Ворсклы". По итогам сезона тренер не смог удержать "Металлист 1925" в УПЛ – команда вылетела в первую лигу.

После расформирования "Днепра-1" харьковчане получили еще один шанс зацепиться за УПЛ, однако как уже сообщалось выше, проиграли в серии пенальти в первом же матче "Левому Берегу".

По теме
yellow-arrow
Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Деньги не играют в футбол
yellow-arrow
Второй полуфинал. Эпицентр - Минай. Текстовая трансляция матча турнира четырех
yellow-arrow
Второй полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Эпицентр - Минай
Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
26.07.2024 в 18:05
Жаль, я думал, они ещё и во вторую лигу вылетят
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Джим Слэйд (Харьков)
26.07.2024 в 18:05
Жаль, я думал, они ещё и во вторую лигу вылетят
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
26.07.2024 в 17:55
В полісся замість цигана, якого попруть за кілька тижнів Взагалі дивно, як скрипник звязався з таким дном. Там треба вливати конкретно кілька років, щоб склад міг хоча б за топ 10 упл боротися
Ответить
0
2
Джим Слэйд (Харьков)
26.07.2024 в 18:03
Він прийшов в команду, яка вже була в топ-10. До нього)
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
26.07.2024 в 18:05
Колись і волинь була 3 в таблиці, але кінцевий резльтат один і той же)
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости