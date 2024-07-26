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Игроки Металлиста 1925 будут просить Скрипника остаться

Первая лига
Обновлено

После матча с Левым Берегом тренер принял эмоциональное решение об отставке

Игроки Металлиста 1925 будут просить Скрипника остаться

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".

Основное время закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался киевский клуб.

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После матча главный тренер харьковчан Виктор Скрипник подал в отставку. Впрочем, как сообщает "ТаТоТаке", решение руководство об отставке еще не принято.

Также источник пишет о том, что игроки команды будут просить Скрипника остаться.

Футболисты заверили, что будут разговаривать с главным тренером Виктором Скрипником и представителями руководства клуба, чтобы принять не эмоциональное, а взвешенное решение относительно будущего украинского специалиста в команде. Этот разговор может состояться уже завтра.

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Добавим, что Скрипник с собственными вещами покинул арену "Левый берег" спустя пять минут после окончания матча. Его помощники не смогли подтвердить объективность информации о его отставке.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 21:07
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 21:07
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