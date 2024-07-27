Тренер Эпицентра: Наошибались на несколько матчей вперед

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк высказался после поражения в серии пенальти от "Миная" в полуфинале турнира за место в УПЛ 3:3 (3:5 пен.).

"Какие эмоции, нет эмоций. Наошибались на несколько матчей вперед. Должны были доводить игру до победы, но немного не хватило. А серия пенальти такое – лотерея.

Ошибки защитников, много индивидуальных ошибок, что и дало результат. Но молодцы, что в игре переломили ход встречи, забили три гола. Теперь будем готовиться к новому сезону.

Мне не понравилось количество ошибок. Команда, которая претендует на что-то высокое, не может столько ошибаться. К сожалению, "Минай" дождался наших ошибок", — сказал Нагорняк.