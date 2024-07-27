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Тренер Эпицентра: Наошибались на несколько матчей вперед

Первая лига

Мнение наставника

Тренер Эпицентра: Наошибались на несколько матчей вперед

Фото: ФК Епіцентр

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Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк высказался после поражения в серии пенальти от "Миная" в полуфинале турнира за место в УПЛ 3:3 (3:5 пен.).

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"Какие эмоции, нет эмоций. Наошибались на несколько матчей вперед. Должны были доводить игру до победы, но немного не хватило. А серия пенальти такое – лотерея.

Ошибки защитников, много индивидуальных ошибок, что и дало результат. Но молодцы, что в игре переломили ход встречи, забили три гола. Теперь будем готовиться к новому сезону.

Мне не понравилось количество ошибок. Команда, которая претендует на что-то высокое, не может столько ошибаться. К сожалению, "Минай" дождался наших ошибок", — сказал Нагорняк.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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