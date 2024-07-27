Президент Звягеля: Мэрия растиражировала по подконтрольным СМИ ложь о том, как клуб требует выделить 20 млн вместо поддержки военных

Дмитрий Костюк заявил, что у городских властей были свои взгляды на модернизацию стадиона.

“К стадиону есть ряд замечаний. Его последний раз ремонтировали почти 20 лет назад. Стадион муниципальный, им распоряжаются городские власти. 2 года назад мы обращались к руководству города с просьбой решить проблему. Нас уже тогда предупреждали в Федерации, что не решив ее, стадион "Авангард" не сможет принимать матчи высокого уровня. На стадионе в Звягеле раздевалок всего две, а душевая и туалет вообще по одному. На последних двух домашних матчах во Второй лиге инициативная группа болельщиков собирала подписи с просьбой к городским властям решить проблему. В ответ депутаты отказали, ссылаясь на войну (странно, как она им раньше не мешала осваивать сотни миллионов). Хотя вопрос не требует больших инвестиций и решается обычными так называемыми "вагончиками", которые стоят дешевле одного уличного общественного туалета, который за бюджетные средства поставили на стадионе буквально несколько месяцев назад".

"Мэрия пошла еще дальше... прошлась по всем замечаниям УАФ, которые были не обязательны к выполнению, "нарисовала" смету выполнения работ более 20 млн гривен и растиражировала по всем подконтрольным СМИ циничную ложь о том, как футбольный клуб как, простите , "последние скоты" во время войны требует выделить 20 млн на стадион вместо поддержки военных.

По моей просьбе к городскому голове не выделять ничего, только дать разрешения, чтобы мы могли провести необходимые работы за собственные частные средства, скажем так мягко, энтузиазма не было обнаружено. Команду просто выжили из города. И сами ничего не сделают и другим не дают. Найти дополнительные источники финансирования для клуба в столь трудных для нас условиях, когда команда осталась без дома, нам до сих пор не удалось. Учитывая дату в календаре, дальше осталось совсем мало времени, поэтому мы вместе с главным тренером Юрием Виртом решили, что честно будет рассказать о наших проблемах и возможности снятия с чемпионата до его старта, чтобы все работники клуба могли найти себе новую работу".

"Конечно, мы искали и ищем новых спонсоров. Но, согласитесь, вынужденный переезд и игра в чужом городе этому не помогут.

А проблема стадиона – она остается и во Второй лиге. А теперь в УАФ стали строже относиться к аттестации спортивных сооружений, в таких условиях наш стадион и для Второй лиги не подойдет. К несчастью. Я о варианте «играть местными» серьезно думал. Но чем это поможет в плане финансовой экономии, если всех местных нужно куда-то вести, селить и играть в другом городе?” – отметил функционер.

Ранее на месте стадиона "Авангард" находилось кладбище. Весной 2020 года провели последние ремонтные работы, которые касались беговой дорожки и ограды мини-футбольной площадки.