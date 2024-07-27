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Президент Звягеля: Мэрия растиражировала по подконтрольным СМИ ложь о том, как клуб требует выделить 20 млн вместо поддержки военных

Первая лига
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Функционер рассказал, как ПФК пытался решить инфраструктурные проблемы

Президент Звягеля: Мэрия растиражировала по подконтрольным СМИ ложь о том, как клуб требует выделить 20 млн вместо поддержки военных

Фото - ПФК Звягель

Новина українською

Дмитрий Костюк заявил, что у городских властей были свои взгляды на модернизацию стадиона.

“К стадиону есть ряд замечаний. Его последний раз ремонтировали почти 20 лет назад. Стадион муниципальный, им распоряжаются городские власти. 2 года назад мы обращались к руководству города с просьбой решить проблему. Нас уже тогда предупреждали в Федерации, что не решив ее, стадион "Авангард" не сможет принимать матчи высокого уровня. На стадионе в Звягеле раздевалок всего две, а душевая и туалет вообще по одному.

На последних двух домашних матчах во Второй лиге инициативная группа болельщиков собирала подписи с просьбой к городским властям решить проблему. В ответ депутаты отказали, ссылаясь на войну (странно, как она им раньше не мешала осваивать сотни миллионов). Хотя вопрос не требует больших инвестиций и решается обычными так называемыми "вагончиками", которые стоят дешевле одного уличного общественного туалета, который за бюджетные средства поставили на стадионе буквально несколько месяцев назад".

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"Мэрия пошла еще дальше... прошлась по всем замечаниям УАФ, которые были не обязательны к выполнению, "нарисовала" смету выполнения работ более 20 млн гривен и растиражировала по всем подконтрольным СМИ циничную ложь о том, как футбольный клуб как, простите , "последние скоты" во время войны требует выделить 20 млн на стадион вместо поддержки военных.
По моей просьбе к городскому голове не выделять ничего, только дать разрешения, чтобы мы могли провести необходимые работы за собственные частные средства, скажем так мягко, энтузиазма не было обнаружено. Команду просто выжили из города. И сами ничего не сделают и другим не дают.

Найти дополнительные источники финансирования для клуба в столь трудных для нас условиях, когда команда осталась без дома, нам до сих пор не удалось. Учитывая дату в календаре, дальше осталось совсем мало времени, поэтому мы вместе с главным тренером Юрием Виртом решили, что честно будет рассказать о наших проблемах и возможности снятия с чемпионата до его старта, чтобы все работники клуба могли найти себе новую работу".

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"Конечно, мы искали и ищем новых спонсоров. Но, согласитесь, вынужденный переезд и игра в чужом городе этому не помогут.
А проблема стадиона – она остается и во Второй лиге. А теперь в УАФ стали строже относиться к аттестации спортивных сооружений, в таких условиях наш стадион и для Второй лиги не подойдет. К несчастью.

Я о варианте «играть местными» серьезно думал. Но чем это поможет в плане финансовой экономии, если всех местных нужно куда-то вести, селить и играть в другом городе?” – отметил функционер.

Ранее на месте стадиона "Авангард" находилось кладбище. Весной 2020 года провели последние ремонтные работы, которые касались беговой дорожки и ограды мини-футбольной площадки.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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