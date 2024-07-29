Полтава подписала бывшего вратаря Ингульца

СК "Полтава" объявил о подписании голкипера Валерия Восконяна.

Контракт с новичком рассчитан на два года.

30-летний Восконян - уроженец Николаевщины. Воспитанник столичного ОФКИП-Полесье и николаевского СДЮШОР. На профессиональном уровне дебютировал 26 мая 2013 года в перволиговом МФК "Николаев", где выступал в течение 2012 - 2015 гг. В 2016 году переехал в армянский ФК "Пюник", а в 2018 вернулся в родной Николаев, где выступал до 2019 года. Летом 2019 перешел в финский "ВПС", задержавшись там до зимы 2020, после чего вернулся в Армению, на этот раз в "Арагац", где провел полгода.

После возвращения из Армении выступал в составе херсонского "Кристалла". Летом 2021 года стал игроком ФК "Ужгород". В 2022 году пополнил николаевский "Васт". Предыдущий сезон провел в "Ингульце" (Петрово). В прошлом сезоне провел два матча в составе петровчан в рамках Кубка Украины.

СК "Полтава" по итогам сезона-2023/24 занял последнее, 10-е место в группе Чемпионская Первой лиги.