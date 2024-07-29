Махнев вернулся в ФК ЮКСА через месяц после ухода

ФК "ЮКСА" объявил о возвращении защитника Дмитрия Махнева.

Контракт с футболистом истек 30-го июня, однако продлен не был. Спустя некоторое время все же было принято решение о подписании нового соглашения с игроком, сообщает клубная пресс-служба.

В течение прошлого сезона 28-летний Махнев провел за "крестоносцев" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ранее он также выступал за "Говерлу" U-19, "Севастополь" U-19, латвийский "Даугавпилс", "Энергию", "Никополь", "Верес" и "Карпаты".

По итогам кампании-2023/24 "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.