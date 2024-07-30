  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос

Первая лига

Харьковчане пока не нашли полноценного тренера

Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о возможности назначения Мирона Маркевича главным тренером "Металлиста 1925", который еще недавно работал в "Карпатах".

"Думаю, что Маркевича не рассматривают. Хотя, кто его знает. Маркевич вывел одну команду из Первой лиги в УПЛ - его уволили, а сейчас он выведет другую команду в УПЛ - и его снова уволят, что ли? Я не думаю. Хотя, кто его знает...

Пока что, на этом этапе, я не слышал разговоров, что Маркевич может возглавить. Мог бы он работать? Мог бы. Конечно, что мог бы работать. Тем более, насколько я понимаю, "Металлист 1925" планирует пока что базироваться во Львове. У них там есть свои моменты, и именно эти моменты позволили им сыграть в "турнире четырех", связанные как раз с определенным комплексом неподалеку от Львова. Именно там они базировались, а один из вице-президентов толерантно относится к этому комплексу.

Я думаю, что вполне возможно такое могло бы быть. Однако я не верю, что Мирон Богданович Маркевич сейчас в такой ситуации снова пойдет после "Карпат" сразу в "Металлист 1925", чтобы снова вытаскивать из Первой лиги в Премьер-лигу. Хотя, кто знает. Маркевич показал в прошлом сезоне, что он может это сделать", - сказал Цыганык.

Напомним, ранее Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера "Металлиста 1925". Затем исполняющим обязанности наставника был назначен Сергей Карпенко.

По теме
yellow-arrow
Левый Берег - Минай. Анонс и прогноз финала за место в УПЛ на 30.07.2024
yellow-arrow
"Это эмоции. Увидел в тиктоке". Защитник Миная извинился перед болельщиками Эпциентра за празднование гола
yellow-arrow
Вингером сборной Украины U-19 интересуется ряд клубов из Англии
Мирон Маркевич Игорь Цыганык Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Циганик LIVE на Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости