Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о возможности назначения Мирона Маркевича главным тренером "Металлиста 1925", который еще недавно работал в "Карпатах".

"Думаю, что Маркевича не рассматривают. Хотя, кто его знает. Маркевич вывел одну команду из Первой лиги в УПЛ - его уволили, а сейчас он выведет другую команду в УПЛ - и его снова уволят, что ли? Я не думаю. Хотя, кто его знает...

Пока что, на этом этапе, я не слышал разговоров, что Маркевич может возглавить. Мог бы он работать? Мог бы. Конечно, что мог бы работать. Тем более, насколько я понимаю, "Металлист 1925" планирует пока что базироваться во Львове. У них там есть свои моменты, и именно эти моменты позволили им сыграть в "турнире четырех", связанные как раз с определенным комплексом неподалеку от Львова. Именно там они базировались, а один из вице-президентов толерантно относится к этому комплексу.

Я думаю, что вполне возможно такое могло бы быть. Однако я не верю, что Мирон Богданович Маркевич сейчас в такой ситуации снова пойдет после "Карпат" сразу в "Металлист 1925", чтобы снова вытаскивать из Первой лиги в Премьер-лигу. Хотя, кто знает. Маркевич показал в прошлом сезоне, что он может это сделать", - сказал Цыганык.