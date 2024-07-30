Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос
Харьковчане пока не нашли полноценного тренера
Фото: ФК Карпати
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о возможности назначения Мирона Маркевича главным тренером "Металлиста 1925", который еще недавно работал в "Карпатах".
"Думаю, что Маркевича не рассматривают. Хотя, кто его знает. Маркевич вывел одну команду из Первой лиги в УПЛ - его уволили, а сейчас он выведет другую команду в УПЛ - и его снова уволят, что ли? Я не думаю. Хотя, кто его знает...
Пока что, на этом этапе, я не слышал разговоров, что Маркевич может возглавить. Мог бы он работать? Мог бы. Конечно, что мог бы работать. Тем более, насколько я понимаю, "Металлист 1925" планирует пока что базироваться во Львове. У них там есть свои моменты, и именно эти моменты позволили им сыграть в "турнире четырех", связанные как раз с определенным комплексом неподалеку от Львова. Именно там они базировались, а один из вице-президентов толерантно относится к этому комплексу.
Я думаю, что вполне возможно такое могло бы быть. Однако я не верю, что Мирон Богданович Маркевич сейчас в такой ситуации снова пойдет после "Карпат" сразу в "Металлист 1925", чтобы снова вытаскивать из Первой лиги в Премьер-лигу. Хотя, кто знает. Маркевич показал в прошлом сезоне, что он может это сделать", - сказал Цыганык.
Напомним, ранее Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера "Металлиста 1925". Затем исполняющим обязанности наставника был назначен Сергей Карпенко.
Популярное сейчас
- Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко
- Япония остается лидером, появление Украины рейтинге. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине дизель, если транзит нефти Лукойла не возобновится
- Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО