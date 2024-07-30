Тренер тернопольской Нивы Калиниченко: С 20 лет залипал в Football Manager - с этого все и началось

34-летний украинский тренер Евгений Калиниченко, который недавно принял тернопольскую "Ниву", рассказал о своем пути в футболе.

– Как вообще в вашей жизни появился футбол?

– Все началось с академии "Шахтера", затем играл полузащитника за "Олимпик", "Краматорск". Пришлось окончить с профессиональным футболом в 25 лет, после чего играл в любителях в "Чайке" и "Диназе". С 27 лет начал тренерскую карьеру.

– Вы строили профессиональную карьеру на Донбассе, а как вас занесло в Киевскую область?

– После начала российской агрессии 10 лет назад я решил домой не возвращаться. Начал обучение на тренера, поддерживая форму в любителях.

– Почему выбрали для себя тренерство?

– Не хотел мучить ни себя, ни футбол. Решил, что чем раньше начну тренировать, тем больше шансов добиться успехов в этом направлении. После года обучения я уже начал работать помощником, а затем возглавил вышгородскую "Чайку" U-14. С командой 2003 г.р. я попал в финал ДЮФЛ, где мы заняли третье место. С этими пацанами мы пришли в "Колос". После этого все и началось.

Понимание, что я хочу тренировать, пришло в период игровой карьеры. Пока мои друзья играли в FIFA, я любил играть в Football Manager. Создавать команду, развивать ее. С 20 лет залипал в менеджере. С этого все и началось.