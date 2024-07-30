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Тренер тернопольской Нивы Калиниченко: С 20 лет залипал в Football Manager - с этого все и началось
Интересная футбольная и тренерская карьера
fcnyva.com
34-летний украинский тренер Евгений Калиниченко, который недавно принял тернопольскую "Ниву", рассказал о своем пути в футболе.
– Как вообще в вашей жизни появился футбол?
– Все началось с академии "Шахтера", затем играл полузащитника за "Олимпик", "Краматорск". Пришлось окончить с профессиональным футболом в 25 лет, после чего играл в любителях в "Чайке" и "Диназе". С 27 лет начал тренерскую карьеру.
– Вы строили профессиональную карьеру на Донбассе, а как вас занесло в Киевскую область?
– После начала российской агрессии 10 лет назад я решил домой не возвращаться. Начал обучение на тренера, поддерживая форму в любителях.
– Почему выбрали для себя тренерство?
– Не хотел мучить ни себя, ни футбол. Решил, что чем раньше начну тренировать, тем больше шансов добиться успехов в этом направлении. После года обучения я уже начал работать помощником, а затем возглавил вышгородскую "Чайку" U-14. С командой 2003 г.р. я попал в финал ДЮФЛ, где мы заняли третье место. С этими пацанами мы пришли в "Колос". После этого все и началось.
Понимание, что я хочу тренировать, пришло в период игровой карьеры. Пока мои друзья играли в FIFA, я любил играть в Football Manager. Создавать команду, развивать ее. С 20 лет залипал в менеджере. С этого все и началось.
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