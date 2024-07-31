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"Это было очень неожиданно". Карпенко оценил свое назначение тренером Металлиста 1925

Первая лига

Тренеру предоставили шанс возглавить главную команду харьковчан

"Это было очень неожиданно". Карпенко оценил свое назначение тренером Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Исполняющий обязанности тренера "Металлиста 1925" Сергей Карпенко дал первое интервью в качестве наставника харьковской команды.

- Вы готовились, чтобы с "Металлистом 1925 Б" стартовать во Второй лиге, а теперь придется с первой командой клуба начинать сезон в Первой лиге?

- Честно скажу, что это было очень неожиданно для меня. Готовился ко Второй лиге или же, у нас был шанс, что будем играть в чемпионате юношеских команды УПЛ. У нас собралась очень хорошая молодая команда. С этим коллективом, пожалуй, было бы легче играть в возрастной категории Ю-19, чем во Второй лиге. Можно было бы ставить цели перед командой, чтобы занимать более высокие позиции, чем были у нас в прошлом сезоне. Но сложилась так ситуация в клубе, что мне предоставили шанс возглавить главную команду "Металлиста 1925". Это очень неожиданно, я к этому не готовился. Очень благодарен президенту клуба Владимиру Носову и всем руководителям за это доверие. Как тренер я хочу расти и быть выше, достигать целей. К этому каждый тренер должен нормально относиться и двигаться в таком направлении.

- Вы накануне познакомились поближе с коллективом команды, провели несколько тренировок, какие первые впечатления?

- Выстраивается хорошее взаимодействие. Ребята сами понимают, что какой бы тренер перед ними не стоял, их задача - это работать и делать все, чтобы выполнить те задачи, которые перед ними ставит руководство. Также нужно играть для болельщиков, эти люди, которые болеют за "Металлист 1925" должны радоваться матчам и результатам команды. Для этого нужно одерживать победы.

По взаимодействию с футболистами, две тренировки - это мало, чтобы полноценно познакомиться с коллективом, узнать каждого. Потому что это тонкая работа, поскольку каждый игрок имеет разную психологическую готовность. Нужно некоторое время. Но мне понравилось, как прошли первые тренировки, ребята работали с удовольствием и отдавались процессу.

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- Но в целом вы знаете команду, потому что мы не всегда видели вас на домашних матчах "Металлиста 1925" в прошлом сезоне?

- В общем - да. В сезоне приезжали на матчи, смотрели. Но летом был период подготовки, команда изменилась, многие игроки ушли, многие пришли, вероятно, кто-то еще присоединится к коллективу. Уже не та команда, которая была весной. На сборах у меня были свои задачи со второй командой, над которыми я работал.

- В последнее время в главной команде "Металлиста 1925" дебютировали несколько ребят из юношеской команды, другие принимали активное участие в тренировочном процессе. Можно предположить, что люди с которыми вы работали, возможно, еще немножко больше доверия получат?

- Они будут работать, как все, они должны показывать себя и в дальнейшем. У меня требований будет больше к ним, потому что я знаю все их стороны, как сильные, так и слабые. Мы будем подтягивать молодых игроков под первую команду. Но, в настоящее время, я только пришел в первую команду, мне нужно ближе познакомиться с этими ребятами, погрузиться в работу с ними и найти оптимальный состав, чтобы была та игра, которую я хочу видеть в исполнении команды.

- Вы дебютируете в должности в кубковой игре против "Локомотива", какие планы и ожидания от этого матча?

- Ожидания простые - нужно побеждать, чтобы ребята нашли дух победителей, чтобы они получали удовольствие от футбола. Фарт в футболе также нужно заслужить, он просто так не дается. Коллектив хороший, просто немножко чего-то не хватает, надо это найти и сделать так, чтобы все было хорошо, - отметил Карпенко.

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Сергей Карпенко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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