"Это было очень неожиданно". Карпенко оценил свое назначение тренером Металлиста 1925

Исполняющий обязанности тренера "Металлиста 1925" Сергей Карпенко дал первое интервью в качестве наставника харьковской команды.

- Вы готовились, чтобы с "Металлистом 1925 Б" стартовать во Второй лиге, а теперь придется с первой командой клуба начинать сезон в Первой лиге?

- Честно скажу, что это было очень неожиданно для меня. Готовился ко Второй лиге или же, у нас был шанс, что будем играть в чемпионате юношеских команды УПЛ. У нас собралась очень хорошая молодая команда. С этим коллективом, пожалуй, было бы легче играть в возрастной категории Ю-19, чем во Второй лиге. Можно было бы ставить цели перед командой, чтобы занимать более высокие позиции, чем были у нас в прошлом сезоне. Но сложилась так ситуация в клубе, что мне предоставили шанс возглавить главную команду "Металлиста 1925". Это очень неожиданно, я к этому не готовился. Очень благодарен президенту клуба Владимиру Носову и всем руководителям за это доверие. Как тренер я хочу расти и быть выше, достигать целей. К этому каждый тренер должен нормально относиться и двигаться в таком направлении.

- Вы накануне познакомились поближе с коллективом команды, провели несколько тренировок, какие первые впечатления?

- Выстраивается хорошее взаимодействие. Ребята сами понимают, что какой бы тренер перед ними не стоял, их задача - это работать и делать все, чтобы выполнить те задачи, которые перед ними ставит руководство. Также нужно играть для болельщиков, эти люди, которые болеют за "Металлист 1925" должны радоваться матчам и результатам команды. Для этого нужно одерживать победы.

По взаимодействию с футболистами, две тренировки - это мало, чтобы полноценно познакомиться с коллективом, узнать каждого. Потому что это тонкая работа, поскольку каждый игрок имеет разную психологическую готовность. Нужно некоторое время. Но мне понравилось, как прошли первые тренировки, ребята работали с удовольствием и отдавались процессу.

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- Но в целом вы знаете команду, потому что мы не всегда видели вас на домашних матчах "Металлиста 1925" в прошлом сезоне?

- В общем - да. В сезоне приезжали на матчи, смотрели. Но летом был период подготовки, команда изменилась, многие игроки ушли, многие пришли, вероятно, кто-то еще присоединится к коллективу. Уже не та команда, которая была весной. На сборах у меня были свои задачи со второй командой, над которыми я работал.

- В последнее время в главной команде "Металлиста 1925" дебютировали несколько ребят из юношеской команды, другие принимали активное участие в тренировочном процессе. Можно предположить, что люди с которыми вы работали, возможно, еще немножко больше доверия получат?

- Они будут работать, как все, они должны показывать себя и в дальнейшем. У меня требований будет больше к ним, потому что я знаю все их стороны, как сильные, так и слабые. Мы будем подтягивать молодых игроков под первую команду. Но, в настоящее время, я только пришел в первую команду, мне нужно ближе познакомиться с этими ребятами, погрузиться в работу с ними и найти оптимальный состав, чтобы была та игра, которую я хочу видеть в исполнении команды.

- Вы дебютируете в должности в кубковой игре против "Локомотива", какие планы и ожидания от этого матча?

- Ожидания простые - нужно побеждать, чтобы ребята нашли дух победителей, чтобы они получали удовольствие от футбола. Фарт в футболе также нужно заслужить, он просто так не дается. Коллектив хороший, просто немножко чего-то не хватает, надо это найти и сделать так, чтобы все было хорошо, - отметил Карпенко.