Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца

"Эпицентр" заключил соглашение с 26-летним голкипером Олегом Билыком. Новичок будет выступать под номером 31.

Олег начинал свой путь в профессиональном футболе в "Скале" (сначала из Моршина, а затем из Стрыя). В 2018 году стал игроком "Александрии" и начал выступать в чемпионате Украины U-21. А уже в следующем году - 25 сентября 2019 года дебютировал в основном составе "Александрии" в выездном поединке 3-го квалификационного раунда Кубка Украины против вышгородского "Диназа" (1:0).

Дебют Билыка в Премьер-лиге состоялся 10 ноября 2019 года, когда "Александрия" играла против "Олимпика" (0:0).

В сезоне 2022/2023 годов Олег Билык защищал цвета "Ингульца". А в прошлом сезоне голкипер выступал за одесский "Черноморец".

Всего в активе Олега Билыка на профессиональном уровне 127 поединков, из которых 125 с первых минут матчей. Также имеет в активе 12 матчей за сборную Украины U-19 и два поединка за U-21.