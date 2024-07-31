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ПФЛ презентовала официальный мяч на сезон 2024/25
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Фото: Професіональна футбольна ліга
Профессиональная футбольная лига Украины (ПФЛ) и компания Select представили официальный мяч, которым будут играть команды Первой и Второй лиг сезона-2024/25.
Модель Brillant Super прошла все необходимые тесты и имеет сертификат Quality Pro.
Панели Unicoloured, которые изготовлены из специального материала, позволяют улучшить видимость мяча, а внешний материал и подкладочная пена делают его легче по ощущениям и мягче на ощупь. Это лишь некоторые из преимуществ, которые открывает Select Brillant Super перед игроками.
Напомним, Первая лига стартует 3 августа, а базовая дата поединков первого тура Второй лиги - 4 августа.
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