ПФЛ презентовала официальный мяч на сезон 2024/25

Профессиональная футбольная лига Украины (ПФЛ) и компания Select представили официальный мяч, которым будут играть команды Первой и Второй лиг сезона-2024/25.

Модель Brillant Super прошла все необходимые тесты и имеет сертификат Quality Pro.

Панели Unicoloured, которые изготовлены из специального материала, позволяют улучшить видимость мяча, а внешний материал и подкладочная пена делают его легче по ощущениям и мягче на ощупь. Это лишь некоторые из преимуществ, которые открывает Select Brillant Super перед игроками.

Напомним, Первая лига стартует 3 августа, а базовая дата поединков первого тура Второй лиги - 4 августа.