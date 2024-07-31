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Виктория объявила о переходе экс-защитника Буковины

Первая лига

32-летний центрбек нашел новый клуб

Виктория объявила о переходе экс-защитника Буковины

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

ФК "Виктория" объявил о подписании 32-летнего защитника Артура Новотрясова.

Детали контракта не разглашаются.

Предыдущей командой центрбека была "Буковина", за которую он выступал с лета 2022 года. Всего он провел 73 матча за черновицкий клуб, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. В некоторых поединках он выходил с капитанской повязкой.

Также он защищал цвета "Крымтеплицы", "Таврии", "Карпат", "Ильичевца", "Мариуполе", "Черноморце", "Ингульце" и "Кырана".

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Источник:
ФК Вікторія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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