Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктория объявила о переходе экс-защитника Буковины
32-летний центрбек нашел новый клуб
Фото: ФК Вікторія
ФК "Виктория" объявил о подписании 32-летнего защитника Артура Новотрясова.
Детали контракта не разглашаются.
Предыдущей командой центрбека была "Буковина", за которую он выступал с лета 2022 года. Всего он провел 73 матча за черновицкий клуб, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. В некоторых поединках он выходил с капитанской повязкой.
Также он защищал цвета "Крымтеплицы", "Таврии", "Карпат", "Ильичевца", "Мариуполе", "Черноморце", "Ингульце" и "Кырана".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Вікторія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
- Будет ли Мирон Маркевич в Металлисте 1925? Журналист дал ответ на вопрос
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн