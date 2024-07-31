  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось

Первая лига
Обновлено

Очередные изменения

Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось

Фото: Професіональна футбольна ліга

Новина українською

Сегодня, 31 июля, состоится жеребьевка календаря соревнований в Первой и Второй лигах сезона-2024/25. В 12:30 состоится жеребьевка Первой лиги, а после него - Второй лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, сезон в ПФЛ начнется позже Базовая дата поединков первого тура Первой лиги - 8 августа, а не 3-4 числа, как планировалось ранее.

Отметим, что изначально сезон в Первой лиге должен был стартовать 26 июля, но потом вынуждены были его синхронизировать с УПЛ.

Читайте такжеПФЛ презентовала официальный мяч на сезон 2024/25
По теме
yellow-arrow
Генеральный менеджер Миная покинул свой пост
yellow-arrow
Виктория объявила о переходе экс-защитника Буковины
yellow-arrow
ПФЛ презентовала официальный мяч на сезон 2024/25
ПФЛ эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол, Владислав Пригода
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости