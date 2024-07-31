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Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось
Очередные изменения
Фото: Професіональна футбольна ліга
Сегодня, 31 июля, состоится жеребьевка календаря соревнований в Первой и Второй лигах сезона-2024/25. В 12:30 состоится жеребьевка Первой лиги, а после него - Второй лиги.
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Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, сезон в ПФЛ начнется позже Базовая дата поединков первого тура Первой лиги - 8 августа, а не 3-4 числа, как планировалось ранее.
Отметим, что изначально сезон в Первой лиге должен был стартовать 26 июля, но потом вынуждены были его синхронизировать с УПЛ.
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