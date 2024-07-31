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Генеральный менеджер Миная покинул свой пост

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Мирослав Небесник работал в клубе с мая 2023 года

Генеральный менеджер Миная покинул свой пост

Фото: ФК Минай

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Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник покинул свой пост, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Мирослав присоединился к минайцам в мае 2023 года и стал его важной и неотъемлемой частью.

"От имени всей футбольной семьи минайцев благодарим за сотрудничество генерального менеджера клуба Мирослава Небесника.

Виртуозный подход к работе, высокий уровень профессионализма и фирменная доброжелательная улыбка - таким мы запомним Небесника в "Минае", - говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ была информация о том, что Небесник может стать новым шеф-продюсером УПЛ ТВ, сменив на посту руководителя Ивана Гресько.

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ФК Минай Мирослав Небесник
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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