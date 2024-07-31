Генеральный менеджер Миная покинул свой пост

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник покинул свой пост, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Мирослав присоединился к минайцам в мае 2023 года и стал его важной и неотъемлемой частью.

"От имени всей футбольной семьи минайцев благодарим за сотрудничество генерального менеджера клуба Мирослава Небесника. Виртуозный подход к работе, высокий уровень профессионализма и фирменная доброжелательная улыбка - таким мы запомним Небесника в "Минае", - говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ была информация о том, что Небесник может стать новым шеф-продюсером УПЛ ТВ, сменив на посту руководителя Ивана Гресько.