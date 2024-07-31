ПФЛ огласила календарь матчей Первой лиги на сезон 2024/25

ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги на сезон 2024/25.

На старт Первой лиги в новом сезоне выходит 18 команд, разделенных на две группы по географическому принципу, которые на первом этапе сыграют в два круга.

Как сообщалось ранее, сезон в Первой лиге начнется 8 августа, а не 3-4 числа, как планировалось ранее.

В группе А "Подолье" и "Прикарпатье" попросили учесть занятость стадиона в отдельные дни. ФК "Ужгород" и "Металлист" обратились с просьбой развести их домашние матчи, учитывая, что они играют на одном стадионе "Авангард". "Металлист", "Хуст" и "Буковина" обращались с просьбой провести первые матчи сезона на выезде. Обратились с просьбой о разведении графиков ряд клубов, которые завели во Вторую лигу свои вторые команды.

В Группе Б ЮКСА и "Локомотив" обратились к разведению домашних матчей в связи с выступлениями на одном стадионе - столичном НТК имени Банникова. Так же как и "Кудровка" с "Колосом-2", соседствующие на бучанском "Юбилейном". Так же "Горняк-Спорт" и "Кремень". СК "Полтава" внесла предложение сыграть в двух стартовых турах на выезде. "Металлист 1925" попросил два первых тура сыграть на выезде и развести домашние матчи со своим резервным составом. "Диназ", в свою очередь, обратился с просьбой о стартовом туре провести в гостях.

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