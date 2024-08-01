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Хуст арендовал полузащитника Вереса

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Хуст арендовал полузащитника Вереса

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Дмитрий Шух новый сезон начнет в составе клуба Первой лиги ПФЛ.

19-летний футболист будет выступать за "Хуст" на условиях годичной аренды.

Несмотря на юный возраст Шух уже имеет опыт выступлений в УПЛ. За главную команду ровенчан он уже успел сыграть 4 матча. За юношескую команду "красно-черных" провел 27 матчей (2001 минута на поле) и отметился 4 результативными передачами.

Всего в течение трех сезонов в составе "Вереса" U-19 Дмитрий сыграл 63 матча и забил 4 гола.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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