Хуст арендовал полузащитника Вереса

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Шух новый сезон начнет в составе клуба Первой лиги ПФЛ.

19-летний футболист будет выступать за "Хуст" на условиях годичной аренды.

Несмотря на юный возраст Шух уже имеет опыт выступлений в УПЛ. За главную команду ровенчан он уже успел сыграть 4 матча. За юношескую команду "красно-черных" провел 27 матчей (2001 минута на поле) и отметился 4 результативными передачами.

Всего в течение трех сезонов в составе "Вереса" U-19 Дмитрий сыграл 63 матча и забил 4 гола.