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Хуст арендовал полузащитника Вереса
Аренда на год
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Шух новый сезон начнет в составе клуба Первой лиги ПФЛ.
19-летний футболист будет выступать за "Хуст" на условиях годичной аренды.
Несмотря на юный возраст Шух уже имеет опыт выступлений в УПЛ. За главную команду ровенчан он уже успел сыграть 4 матча. За юношескую команду "красно-черных" провел 27 матчей (2001 минута на поле) и отметился 4 результативными передачами.
Всего в течение трех сезонов в составе "Вереса" U-19 Дмитрий сыграл 63 матча и забил 4 гола.
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