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В том числе и капитан. Четыре игрока официально покинули Металлист
Пертурбации в харьковской команде
fcmetalist.com.ua
"Металлист" официально прекратил сотрудничество с четырьмя футболистами - голкипером Дмитрием Фастовым, защитниками Габриэлем Гомесом и Андреем Буськом, а также полузащитником Юрием Голубкой.
Гомес и Бусько в прошлом сезоне были основными игроками в "Металлисте", проведя соответственно 27 и 25 матчей. При этом 24-летний бразилец был капитаном команды. Как сообщалось ранее, Бусько на правах свободного агента уже присоединился к "Буковине".
Голубка в в прошлом сезоне 12 раз вышел на поле и забил один гол. 27-летний Фастов, выступая на правах аренды из "Карпат", сыграл за "желто-синих" шесть поединков, в которых пропустил 11 раз. В одном случае сумел оставить ворота "на замке".
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