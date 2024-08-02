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Подолье подписало полноценный контракт с защитником Руха
Соглашение рассчитано на один год
Фото: fcpodillya
Защитник "Руха" Олег Веремиенко продолжит выступления за "Подолье" на полноценной основе.
Договор рассчитан на один год.
По данным Transfermarkt, 25-летний игрок перебрался в хмельницкий клуб бесплатно.
Олег начал свою футбольную карьеру в Новоукраинке. Впоследствии выступал за юношеские команды "Зирка-Спартак" Кропивницкий, УФК (Львов) и "Карпаты".
В 2019 году на правах аренды выступал за "Калуш", после завершения арендного соглашения вернулся в "Карпаты", где дебютировал в Премьер-лиге. После этого перешел в "Рух" (Львов), где играл за молодежную команду U-21.
В сезоне 2021/22 играл в аренде за хмельницкое "Подолье", где провел 12 матчей и забил 1 гол. После возвращения в "Рух" летом 2022 года Олег сыграл за "Рух-2" и ФК "Новоукраинка".
В марте 2023 года дебютировал за "Рух" в Премьер-лиге, но после этого снова перешел на правах аренды в "Подолье" 1 июля 2023 года.
Теперь Веремиенко официально подписал контракт и будет играть за "Подолье".
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