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Подолье подписало полноценный контракт с защитником Руха

Первая лига

Соглашение рассчитано на один год

Подолье подписало полноценный контракт с защитником Руха

Фото: fcpodillya

Новина українською

Защитник "Руха" Олег Веремиенко продолжит выступления за "Подолье" на полноценной основе.

Договор рассчитан на один год.

По данным Transfermarkt, 25-летний игрок перебрался в хмельницкий клуб бесплатно.

Олег начал свою футбольную карьеру в Новоукраинке. Впоследствии выступал за юношеские команды "Зирка-Спартак" Кропивницкий, УФК (Львов) и "Карпаты".

В 2019 году на правах аренды выступал за "Калуш", после завершения арендного соглашения вернулся в "Карпаты", где дебютировал в Премьер-лиге. После этого перешел в "Рух" (Львов), где играл за молодежную команду U-21.

В сезоне 2021/22 играл в аренде за хмельницкое "Подолье", где провел 12 матчей и забил 1 гол. После возвращения в "Рух" летом 2022 года Олег сыграл за "Рух-2" и ФК "Новоукраинка".

В марте 2023 года дебютировал за "Рух" в Премьер-лиге, но после этого снова перешел на правах аренды в "Подолье" 1 июля 2023 года.

Теперь Веремиенко официально подписал контракт и будет играть за "Подолье".

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Подолье (Хмельницкий) Рух (Львов) Олег Веремеенко
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Источник:
fcpodillya
Опубликовал: Алина Ерофеева
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