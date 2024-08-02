  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Новичок Первой лиги объявил о подписании двух игроков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Первой лиги объявил о подписании двух игроков

Первая лига

Полузащитник и защитник

Новичок Первой лиги объявил о подписании двух игроков

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

ФК "ЮКСА" объявил о подписании двух игроков. Новичками команды стали полузащитник Назар Приходько и защитник Владислав Юзефович.

Детали соглашений с футболистами неизвестны.

22-летний Приходько - воспитанник волынского футбола. В прошлом сезоне хавбек сыграл 29 матчей в составе перволигового "Хуста", в которых отметился пятью забитыми голами.

30-летний Юзефович в минувшей кампании в составе мировской "Дружбы" стал чемпионом Второй лиги. В активе игрока 20 игр и 3 забитых гола в сезоне 2023/24. За свою профессиональную карьеру воспитанник киевского футбола сыграл за столичную "Оболонь", "Энергию" (Новая Каховка) и уже упомянутую ранее "Дружбу".

По итогам кампании-2023/24 ФК "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.

Читайте такжеМахнев вернулся в ФК ЮКСА через месяц после ухода
По теме
yellow-arrow
Подолье подписало полноценный контракт с защитником Руха
yellow-arrow
Тренер Хуста: Когда выяснилось, что из-за проблем Дружбы команда остается в Первой лиге, ситуация начала меняться
yellow-arrow
Близниченко вернулся в город, где начинал карьеру
ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости