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Новичок Первой лиги объявил о подписании двух игроков
Полузащитник и защитник
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" объявил о подписании двух игроков. Новичками команды стали полузащитник Назар Приходько и защитник Владислав Юзефович.
Детали соглашений с футболистами неизвестны.
22-летний Приходько - воспитанник волынского футбола. В прошлом сезоне хавбек сыграл 29 матчей в составе перволигового "Хуста", в которых отметился пятью забитыми голами.
30-летний Юзефович в минувшей кампании в составе мировской "Дружбы" стал чемпионом Второй лиги. В активе игрока 20 игр и 3 забитых гола в сезоне 2023/24. За свою профессиональную карьеру воспитанник киевского футбола сыграл за столичную "Оболонь", "Энергию" (Новая Каховка) и уже упомянутую ранее "Дружбу".
По итогам кампании-2023/24 ФК "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.
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