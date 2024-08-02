Новичок Первой лиги объявил о подписании двух игроков

ФК "ЮКСА" объявил о подписании двух игроков. Новичками команды стали полузащитник Назар Приходько и защитник Владислав Юзефович.

Детали соглашений с футболистами неизвестны.

22-летний Приходько - воспитанник волынского футбола. В прошлом сезоне хавбек сыграл 29 матчей в составе перволигового "Хуста", в которых отметился пятью забитыми голами.

30-летний Юзефович в минувшей кампании в составе мировской "Дружбы" стал чемпионом Второй лиги. В активе игрока 20 игр и 3 забитых гола в сезоне 2023/24. За свою профессиональную карьеру воспитанник киевского футбола сыграл за столичную "Оболонь", "Энергию" (Новая Каховка) и уже упомянутую ранее "Дружбу".

По итогам кампании-2023/24 ФК "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.