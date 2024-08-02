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Тренер Кудровки: Цель – переходные матчи за право играть в УПЛ

Первая лига
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Роман Локтионов рассказал, на что будет претендовать его команда

Тренер Кудровки: Цель – переходные матчи за право играть в УПЛ

Фото: fckremen.com.ua

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В конце 2023 года президент "Кудровки" Роман Солодаренко стал владельцем "Нивы" (Бузова) из Первой лиги. Теперь объединенный клуб будет выступать во втором дивизионе. Наставник коллектива заявил об амбициозных планах.

"Металлист 1925" по своим возможностям и составу являются фаворитами. Отлично себя проявляет "Эпицентр". "Минай" может претендовать на высокие места. Также амбициозная "Буковина". Мы ставим задачу попасть в Чемпионскую группу, а уже потом цель – переходные матчи за право играть в УПЛ.

Будем делать все для этого. Сейчас завершают работы на домашней арене в Кудровке. Президент клуба постоянно занимается вопросом усовершенствования условий для нашей команды, это касается многих аспектов".

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"Для Первой лиги у нас средний бюджет, конкурентный можно так сказать, не считая нескольких клубов, имеющих большее финансирование. Следует признать, что финансовый уровень в нашем футболе по сравнению с временами двадцатилетней давности упал.

Вели переговоры с игроками УПЛ, но все мы понимаем, что финансовые желания не всегда совпадают с тем, что мы можем предложить”, – отметил тренер.

"Кудровка" завершила прошлый сезон на 7-м месте Второй лиги, "Кудровка-Нива" финишировала шестой в Чемпионской группе Первой лиги.

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Роман Локтионов ФК Кудровка
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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