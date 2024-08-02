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Близниченко вернулся в город, где начинал карьеру

Первая лига
Обновлено

Предыдущий клуб футболиста отказался от участия в Первой лиге

Близниченко вернулся в город, где начинал карьеру

nkveres.com

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В апреле Андрей присоединился к "Звягелю" и уже через считанные месяцы полузащитнику пришлось искать новый коллектив. Игрок вернулся в Запорожье, где все начиналось.

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В 2007 году Близниченко стал нападающим местного "Металлурга". Со временем его перевели на позицию, на которой он играет по сей день. Приблизительно за 4 сезона в ДЮФЛ юноша забил 80 голов в 69 поединках.

Тогда ему не удалось дебютировать на профессиональном уровне из-за разногласий с руководством клуба относительно нового контракта. Теперь у Андрея будет возможность выступать в составе МФК "Металлург".

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Андрей Близниченко Металлург (Запорожье)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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