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Близниченко вернулся в город, где начинал карьеру
Предыдущий клуб футболиста отказался от участия в Первой лиге
nkveres.com
В апреле Андрей присоединился к "Звягелю" и уже через считанные месяцы полузащитнику пришлось искать новый коллектив. Игрок вернулся в Запорожье, где все начиналось.
В 2007 году Близниченко стал нападающим местного "Металлурга". Со временем его перевели на позицию, на которой он играет по сей день. Приблизительно за 4 сезона в ДЮФЛ юноша забил 80 голов в 69 поединках.
Тогда ему не удалось дебютировать на профессиональном уровне из-за разногласий с руководством клуба относительно нового контракта. Теперь у Андрея будет возможность выступать в составе МФК "Металлург".
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