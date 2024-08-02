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Тренер Хуста: Когда выяснилось, что из-за проблем Дружбы команда остается в Первой лиге, ситуация начала меняться

Первая лига
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Владимир Цыткин – о спасении клуба

Тренер Хуста: Когда выяснилось, что из-за проблем Дружбы команда остается в Первой лиге, ситуация начала меняться

Фото: ФК Хуст

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Отказ "Дружбы" от участия в новом сезоне соревнований ПФЛ помог сохранить "Хуст" среди профессиональных коллективов.

“Долгое время вообще было неизвестно, продолжит ли “Хуст” выступать среди команд мастеров. В июне появилась информация о том, что он прекращает свое существование, игроки получили статус свободных агентов. И только когда выяснилось, что "Хуст" из-за финансовых проблем "Дружбы" остается в Первой лиге, ситуация постепенно начала меняться к лучшему".

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"Пока из состава, выступавшего в прошлом сезоне, осталось только 5 футболистов. Нам повезло, что старт в Первой лиге был перенесен и появилась возможность посмотреть больше потенциальных новичков. Сейчас в моем распоряжении 18 исполнителей, еще ищем усиление в каждую линию.

О задачах на сезон – не спрашивайте. Главное, что "Хуст" вообще выйдет на старт, а уже после первого этапа первенства будет возможность конкретизировать цели", – рассказал тренер.

Напомним, что по спортивному принципу "Хуст" проиграл в стыковых матчах за место в Первой лиге.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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