Богданов перебрался в клуб Первой лиги

Бывший полузащитник "Колоса" Андрей Богданов продолжит карьеру в Первой лиге.

Авторитетный портал Transfermarkt утверждает, что 34-летний игрок перешел в ФСК "Мариуполь". Также согласно данным ресурса, его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Кроме того, его профиль присутствует на официальном сайте ПФЛ.

Напомним, этим летом Богданов покинул "Колос", за который играл с января 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей за ковалевцев и отдал 1 ассист.

Также добавим, что Богданов воспитанник "Динамо" Киев. В карьере полузащитника были "Александрия", "Металлист", греческий "Эрготелис", молдавский "Саксан", луцкая "Волынь", донецкий "Олимпик", польская "Арка Гдыня" и черниговская "Десна".