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Богданов перебрался в клуб Первой лиги

Первая лига

Опытный футболист нашел новую команду

Богданов перебрался в клуб Первой лиги

Фото: instagram.com/andreybecks

Новина українською

Бывший полузащитник "Колоса" Андрей Богданов продолжит карьеру в Первой лиге.

Авторитетный портал Transfermarkt утверждает, что 34-летний игрок перешел в ФСК "Мариуполь". Также согласно данным ресурса, его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Кроме того, его профиль присутствует на официальном сайте ПФЛ.

Напомним, этим летом Богданов покинул "Колос", за который играл с января 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей за ковалевцев и отдал 1 ассист.

Также добавим, что Богданов воспитанник "Динамо" Киев. В карьере полузащитника были "Александрия", "Металлист", греческий "Эрготелис", молдавский "Саксан", луцкая "Волынь", донецкий "Олимпик", польская "Арка Гдыня" и черниговская "Десна".

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Андрей Богданов ФСК Мариуполь
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.08.2024 в 12:16
почему не ЧО--Бабич всех берёт кроме Боровика
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.08.2024 в 12:16
почему не ЧО--Бабич всех берёт кроме Боровика
Ответить
0
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