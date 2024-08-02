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Близниченко официально вернулся в родную команду

Первая лига
Обновлено

Вернулся туда, где начинал карьеру

Близниченко официально вернулся в родную команду

Фото: МФК Металург

Новина українською

Опытный полузащитник Андрей Близниченко стал игроком "Металлурга", сообщает официальный сайт запорожцев.

Детали контракта не афишируются.

Близниченко начинал карьеру в системе запорожского "Металлурга". За неполные четыре сезона в чемпионатах ДЮФЛУ сыграл 69 матчей, в которых забил 80 голов. На клубном уровне также выступал за "Днепр", турецкий "Карабюкспор", молдавский "Шериф", "Ингулец" и "Верес".

В апреле этого года он присоединился к "Звягелю", однако летом уже пришлось покинуть команду из-за ее снятия с соревнований ПФЛ. На его счету 2 голевые передачи в 4 поединках за коллектив из Житомирской области.

Он также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.

МФК "Металлург" новый сезон начнет в Первой лиге.

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Андрей Близниченко Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
02.08.2024 в 14:18
В Металурга бюджет як його зп часів Шерифа
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
02.08.2024 в 14:18
В Металурга бюджет як його зп часів Шерифа
Ответить
0
0

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