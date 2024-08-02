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Близниченко официально вернулся в родную команду
Вернулся туда, где начинал карьеру
Фото: МФК Металург
Опытный полузащитник Андрей Близниченко стал игроком "Металлурга", сообщает официальный сайт запорожцев.
Детали контракта не афишируются.
Близниченко начинал карьеру в системе запорожского "Металлурга". За неполные четыре сезона в чемпионатах ДЮФЛУ сыграл 69 матчей, в которых забил 80 голов. На клубном уровне также выступал за "Днепр", турецкий "Карабюкспор", молдавский "Шериф", "Ингулец" и "Верес".
В апреле этого года он присоединился к "Звягелю", однако летом уже пришлось покинуть команду из-за ее снятия с соревнований ПФЛ. На его счету 2 голевые передачи в 4 поединках за коллектив из Житомирской области.
Он также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.
МФК "Металлург" новый сезон начнет в Первой лиге.
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