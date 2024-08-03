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Официально. Егор Картушов будет играть за Диназ
Ранее выступал за Зарю Луганск, Десну Чернигов и харьковский Металлист
Фото: ФК Десна
Полузащитник Егор Картушов перешел в "Диназ".
По имеющейся информации, 33-летний полузащитник Егор Картушов в статусе свободного агента перешел в "Диназ". До этого Картушов выступал за львовские "Карпаты". Контракт с клубом первой лиги действует до лета 2025 года.
Напомним, в прошлом сезоне за "Карпаты" Картушов сыграл в 16 играх, в которых забил один гол.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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