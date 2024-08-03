Официально. Егор Картушов будет играть за Диназ

Полузащитник Егор Картушов перешел в "Диназ".

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По имеющейся информации, 33-летний полузащитник Егор Картушов в статусе свободного агента перешел в "Диназ". До этого Картушов выступал за львовские "Карпаты". Контракт с клубом первой лиги действует до лета 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне за "Карпаты" Картушов сыграл в 16 играх, в которых забил один гол.