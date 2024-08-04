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Главный тренер Металлиста 1925 года: Мы, как команда, все вместе будем помогать друг другу идти вместе вперед, только к победам

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О целях и команде

Главный тренер Металлиста 1925 года: Мы, как команда, все вместе будем помогать друг другу идти вместе вперед, только к победам

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Карпенко рассказал о том, как воспринял свое назначение на должность наставника команды и какую задачу ему поставило руководство клуба.

Как вы восприняли свое назначение?

Я готовил свою молодежь - U-19. Никто не знал, что будут такие изменения в клубе, но это жизнь. Мне дали маленький шансик - я хочу им воспользоваться. Думаю, мы, как команда, все вместе будем помогать друг другу идти вместе вперед, только к победам.

Перед вами уже поставили задачу на сезон?

Задача - побеждать.

Чтобы за сезон вернуться в Премьер-лигу?

Да. Думаю, что это задача официальная. Но мне никто не ставил таких задач. Мне сказали играть, показывать хороший, продуктивный футбол, побеждать, а там будем смотреть.

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Ваша первая игра в роли исполняющего обязанности главного тренера "Металлиста 1925". Что для вас было главным при подготовке к матчу?

Главной задачей было поднять игрокам их эмоциональное состояние, чтобы они подошли к игре в хорошем настроении. Они - взрослые ребята, профессионалы. Все сами понимают, какая у нас ситуация в клубе - смена тренеров. Они сами настраивались на игру, надо было им не мешать, а переключить их на что-то хорошее, позитивное. Мы пересмотрели своего соперника и подходили к игре с полной ответственностью.

Напомним, вчера стартовал Vbet Кубок Украины-2024/2025, "Металлист 1925" на выезде разгромил "Локомотив" со счетом 4:1.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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