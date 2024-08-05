На этой неделе стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне

Уже в среду двумя матчами стартует новый сезон Первой лиги.

Каков формат соревнований?

Первая лига стартует в составе 18 участников вместо 20 как было в прошлом сезоне. Команды будут разделены на две группы из девяти клубов по географическому принципу. Топ-4 команды из каждой группы выйдут в "чемпионский" раунд и разыграют путевки в УПЛ. В рамках группы из восьми команд каждый клуб проведет по восемь матчей.

Сколько клубов выходят в УПЛ?

Первая и вторая команды Первой лиги получат прямые путевки в УПЛ, третья и четвертая будут играть стыковые поединки с представителями элитного дивизиона. Команды на 5-9 местах основного этапа чемпионата сформируют группу "Выбывание" и определят клубы, которые вылетят во Вторую лигу (8-10 места) и будут играть переходные матчи с представителями третьего по рангу дивизиона (6-7 места).

Кто в этом году сыграет в Первой лиге?

Группа А

"Минай"

"Прикарпатье"

"Агробизнес"

"Подолье"

"Нива" Т

"Эпицентр"

"Хуст"

"Металлист"

"Буковина"

Группа Б

"Металлург"

"Виктория"

"Кудровка"

"Полтава"

"Мариуполь"

"Металлист"

ЮКСА

"Диназ"

"Кремень"

Кто главные фавориты сезона?

В этом сезоне подобрался довольно ровный состав участников, но фавориты все же есть. Безусловно, в первую очередь стоит отметить "Буковину". Коллектив из Черновцов мощно поработал на трансферном рынке и ставит перед собой задачу повыситься в классе. Для этого у подопечных Валерия Кривенцова есть все. Также очень сильный состав у "Металлиста 1925", который сделает все, чтобы вернуться в элиту украинского футбола. Наверное, именно эти клубы являются наиболее очевидными фаворитами.

Также следует обратить внимание на новичка Первой лиги ЮКСА. У этой команды есть ряд квалифицированных легионеров, способных добиваться результата. У ЮКСА есть все шансы в свой дебютный сезон финишировать в призах. Ну и конечно же не забываем об "Эпицентре", который будет бороться за повышение в классе.

Кто может удивить в этом сезоне?

Все шансы заявить о себе есть у "Кудровки". Этот клуб обновился в межсезонье, но такие изменения должны пойти на пользу команде. Роман Локтионов – это тот тренер, который может вывести команду на качественно новый уровень. Также отметим "Прикарпатье", которое сохранило своих лидеров и стремится наконец-то побороться за призовые места. Безусловно коллектив из Ивано-Франковска не считается фаворитом сезона, но заявить о себе может.

Где будут транслироваться матчи?

Все матчи Первой лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ.

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Расписание первого тура

Группа А

07.08. 15:30. "Агробизнес" - "Металлист"

08.08 13:00. "Прикарпатье" - "Буковина"

08.08. 15:30. "Подолье" - "Хуст"

08.08. "Нива" - "Эпицентр"

Группа Б

07.08. "Виктория" - "Диназ"

08.08. "Кудровка" - ЮКСА

08.08. "Металлург" - "Кремень"

08.08. "Мариуполь" - "Металлист 1925"