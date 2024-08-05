Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На этой неделе стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне
Это будет 34-й розыгрыш в истории соревнований
Фото: ФСК Буковина
Уже в среду двумя матчами стартует новый сезон Первой лиги.
Каков формат соревнований?
Первая лига стартует в составе 18 участников вместо 20 как было в прошлом сезоне. Команды будут разделены на две группы из девяти клубов по географическому принципу. Топ-4 команды из каждой группы выйдут в "чемпионский" раунд и разыграют путевки в УПЛ. В рамках группы из восьми команд каждый клуб проведет по восемь матчей.
Сколько клубов выходят в УПЛ?
Первая и вторая команды Первой лиги получат прямые путевки в УПЛ, третья и четвертая будут играть стыковые поединки с представителями элитного дивизиона. Команды на 5-9 местах основного этапа чемпионата сформируют группу "Выбывание" и определят клубы, которые вылетят во Вторую лигу (8-10 места) и будут играть переходные матчи с представителями третьего по рангу дивизиона (6-7 места).
Кто в этом году сыграет в Первой лиге?
Группа А
"Минай"
"Прикарпатье"
"Агробизнес"
"Подолье"
"Нива" Т
"Эпицентр"
"Хуст"
"Металлист"
"Буковина"
Группа Б
"Металлург"
"Виктория"
"Кудровка"
"Полтава"
"Мариуполь"
"Металлист"
ЮКСА
"Диназ"
"Кремень"
Кто главные фавориты сезона?
В этом сезоне подобрался довольно ровный состав участников, но фавориты все же есть. Безусловно, в первую очередь стоит отметить "Буковину". Коллектив из Черновцов мощно поработал на трансферном рынке и ставит перед собой задачу повыситься в классе. Для этого у подопечных Валерия Кривенцова есть все. Также очень сильный состав у "Металлиста 1925", который сделает все, чтобы вернуться в элиту украинского футбола. Наверное, именно эти клубы являются наиболее очевидными фаворитами.
Также следует обратить внимание на новичка Первой лиги ЮКСА. У этой команды есть ряд квалифицированных легионеров, способных добиваться результата. У ЮКСА есть все шансы в свой дебютный сезон финишировать в призах. Ну и конечно же не забываем об "Эпицентре", который будет бороться за повышение в классе.
Кто может удивить в этом сезоне?
Все шансы заявить о себе есть у "Кудровки". Этот клуб обновился в межсезонье, но такие изменения должны пойти на пользу команде. Роман Локтионов – это тот тренер, который может вывести команду на качественно новый уровень. Также отметим "Прикарпатье", которое сохранило своих лидеров и стремится наконец-то побороться за призовые места. Безусловно коллектив из Ивано-Франковска не считается фаворитом сезона, но заявить о себе может.
Где будут транслироваться матчи?
Все матчи Первой лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ.
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Расписание первого тура
Группа А
07.08. 15:30. "Агробизнес" - "Металлист"
08.08 13:00. "Прикарпатье" - "Буковина"
08.08. 15:30. "Подолье" - "Хуст"
08.08. "Нива" - "Эпицентр"
Группа Б
07.08. "Виктория" - "Диназ"
08.08. "Кудровка" - ЮКСА
08.08. "Металлург" - "Кремень"
08.08. "Мариуполь" - "Металлист 1925"
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