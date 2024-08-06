Интригующие противостояния в Волочиске и Сумах. Что смотреть в среду в Первой лиге

Уже завтра в Волочиске и Сумах сыграют матчи первого тура нового сезона Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Агробизнес" - "Металлист"

07.08.2024. 15:30. Волочиск. "Юность"

Коллектив из Волочиска летом покинули ряд ведущих игроков. Речь идет о Поповиче, Даценко, Тишининове, Галенкове, Свистуне, Квасном. Среди новичков можно отметить Сидоренко, Глобу, Станковича. Перед стартом сезона травмировался Пучковский и он долго не сможет играть.В спаррингах против "Металлиста 1925", "Руха", "Карпат" подопечные Чижеского выглядели конкурентоспособными, а вот первый официальный матч был провальным. "Агробизнес" в Кубке Украины довольно неожиданно уступил "Николаеву". "Металлист" тоже не поразил своей игрой против "Ольховцев". Харьковчане победили только в серии пенальти, а через 120 минут забить не смогли. В летнее межсезонье "Металлист" покинули Гомес, Бусько, Голубка. Это существенные потери для команды, которые будут сложно компенсировать. К первой команде присоединились игроки U-16, но от них сложно ожидать существенной помощи на старте сезона. В прошлом чемпионате "Агробизнес" дважды победил "Металлист". Смогут ли харьковчане взять реванш?

Группа Б

"Виктория" - "Диназ"

07.08.2024. Сумы. "Юбилейный"

Коллектив из Сум может занести в актив дебютный официальный матч в сезоне. "Виктория" в Кубке Украины минимально обыграла "Металлург". У подопечных Бессмерного, как всегда, были проблемы с конструктивом в заключительной трети поля, но свой гол все же забили. В межсезонье было принято решение омолодить команду. Покинули "Викторию" Шелихов, Нелин, Шаврин. Среди новичков отметим Руслана Паламара (полузащитник), Даниила Кныша (полузащитник), Артема Рябого (защитник) и Дениса Рябого (полузащитник). Что касается "Диназа", то изменения в этом клубе были существенными. Клуб мог вообще не стартовать в новом сезоне, но в последний момент все-таки нашли инвестора. Новым тренером команды стал опытный Александр Рябоконь. К команде присоединились Картушов, Огиря, Демченко, Чепурненко. Чего ждать от вышгородского коллектива в этом сезоне? Это сложный вопрос, но с рядом опытных игроков можно сформировать боеспособную команду. В Кубке Украины "Диназ" в меньшинстве уступил "Кудровке".