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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига обзавелась официальным транслятором

Первая лига

Матчи можно будет посмотреть бесплатно

Первая лига обзавелась официальным транслятором

Фото: Професіональна футбольна ліга

Новина українською

Общенациональный спортивный телеканал DiviSport будет транслировать вживую все матчи Первой лиги, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Соглашение заключено на сезон 2024/2025 гг. с возможностью его пролонгации на следующий сезон.

Все матчи можно будет посмотреть бесплатно на сайте и Youtube-канале DiviSport вживую и в эфире телеканала согласно расписанию.

К слову, DiviSport - общенациональный спортивный канал и платформа. Телеканал DiviSport подключен в 2,5 млн. домов по всей Украине. Также DiviSport транслируется на платформах Sweet. tv и Megogo.

Кроме того, прямые эфиры и потоковый сигнал можно смотреть на сайте DiviSport бесплатно.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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