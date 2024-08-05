Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига обзавелась официальным транслятором
Матчи можно будет посмотреть бесплатно
Фото: Професіональна футбольна ліга
Общенациональный спортивный телеканал DiviSport будет транслировать вживую все матчи Первой лиги, сообщает пресс-служба ПФЛ.
Соглашение заключено на сезон 2024/2025 гг. с возможностью его пролонгации на следующий сезон.
Все матчи можно будет посмотреть бесплатно на сайте и Youtube-канале DiviSport вживую и в эфире телеканала согласно расписанию.
К слову, DiviSport - общенациональный спортивный канал и платформа. Телеканал DiviSport подключен в 2,5 млн. домов по всей Украине. Также DiviSport транслируется на платформах Sweet. tv и Megogo.
Кроме того, прямые эфиры и потоковый сигнал можно смотреть на сайте DiviSport бесплатно.
Читайте такжеНа этой неделе стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне
Популярное сейчас
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Потенциального соперника узнает победитель пары Кривбасс/Виктория
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Впервые с 1952 года среди профессиональных украинских команд не будет представителя Днепра
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Моуринью против экс-клуба Фонсеки. Известны все пары раунда плей-офф квалификации ЛЧ