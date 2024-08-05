Первая лига обзавелась официальным транслятором

Общенациональный спортивный телеканал DiviSport будет транслировать вживую все матчи Первой лиги, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Соглашение заключено на сезон 2024/2025 гг. с возможностью его пролонгации на следующий сезон.

Все матчи можно будет посмотреть бесплатно на сайте и Youtube-канале DiviSport вживую и в эфире телеканала согласно расписанию.

К слову, DiviSport - общенациональный спортивный канал и платформа. Телеканал DiviSport подключен в 2,5 млн. домов по всей Украине. Также DiviSport транслируется на платформах Sweet. tv и Megogo.

Кроме того, прямые эфиры и потоковый сигнал можно смотреть на сайте DiviSport бесплатно.

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