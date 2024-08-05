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Командир ТЦК, взявший на фиктивную службу игроков Прикарпатья, получил штраф и переведен в другое подраздеоение
Суд признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе
dbr.gov.ua
Калушский районный суд вынес приговор в производстве командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который фиктивно взял на службу футболистов "Прикарпатья".
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Как отмечается, в его подразделении фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, которые к тому же безосновательно получили от государства почти 1,5 млн грн материального обеспечения.
Установлено, что в роте охраны проходили службу семеро мужчин, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службе не появлялись и не выполняли никаких военных обязанностей.
Сообщается, что ГБР завершило расследование дела в апреле этого года.
Суд признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Кроме того, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тыс. грн.
Отмечается, что во время досудебного расследования фигурант был отстранен от исполнения обязанностей. Он переведен на службу в другое подразделение.
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