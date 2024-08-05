  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Командир ТЦК, взявший на фиктивную службу игроков Прикарпатья, получил штраф и переведен в другое подраздеоение
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Командир ТЦК, взявший на фиктивную службу игроков Прикарпатья, получил штраф и переведен в другое подраздеоение

Первая лига

Суд признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе

Командир ТЦК, взявший на фиктивную службу игроков Прикарпатья, получил штраф и переведен в другое подраздеоение

dbr.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Калушский районный суд вынес приговор в производстве командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который фиктивно взял на службу футболистов "Прикарпатья".

Читайте такжеГБР разоблачило схему фиктивного зачисления игроков ФК в Ивано-Франковской области на военную службу

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, в его подразделении фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, которые к тому же безосновательно получили от государства почти 1,5 млн грн материального обеспечения.

Установлено, что в роте охраны проходили службу семеро мужчин, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службе не появлялись и не выполняли никаких военных обязанностей.

Сообщается, что ГБР завершило расследование дела в апреле этого года.

Суд признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Кроме того, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тыс. грн.

Отмечается, что во время досудебного расследования фигурант был отстранен от исполнения обязанностей. Он переведен на службу в другое подразделение.

По теме
yellow-arrow
Первая лига обзавелась официальным транслятором
yellow-arrow
Салюк попрощался с Черноморцем. Он должен перейти в Металлист 1925
yellow-arrow
Голкипер Металлиста: Серия пенальти - это лотерея
Прикарпатье (Ивано-Франковск) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости