  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Заря подписала Кораблина из Миная
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Заря подписала Кораблина из Миная

Первая лига

Ждем Вакулу?

Официально: Заря подписала Кораблина из Миная

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила о подписании контракта с 22-летним полузащитником "Миная" Атуром Кораблиным.

Условия подписания луганский клуб не сообщает.

Ранее была информация, что луганчане кроме Кораблина подпишут и вингера "Миная" Владислава Вакулу, а за двух игроков луганский клуб заплатит порядка 200 тысяч евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тимур выступал за закарпатцев с лета прошлого года и за сезон сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Командир ТЦК, взявший на фиктивную службу игроков Прикарпатья, получил штраф и переведен в другое подраздеоение
yellow-arrow
Первая лига обзавелась официальным транслятором
yellow-arrow
Салюк попрощался с Черноморцем. Он должен перейти в Металлист 1925
Заря (Луганск) ФК Минай Владислав Вакула Тимур Кораблин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости