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Официально: Заря подписала Кораблина из Миная
Ждем Вакулу?
zarya-lugansk.com
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Условия подписания луганский клуб не сообщает.
Ранее была информация, что луганчане кроме Кораблина подпишут и вингера "Миная" Владислава Вакулу, а за двух игроков луганский клуб заплатит порядка 200 тысяч евро.
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Тимур выступал за закарпатцев с лета прошлого года и за сезон сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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