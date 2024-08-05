Официально: Заря подписала Кораблина из Миная

" Заря " объявила о подписании контракта с 22-летним полузащитником "Миная" Атуром Кораблиным.

Условия подписания луганский клуб не сообщает.

Ранее была информация, что луганчане кроме Кораблина подпишут и вингера "Миная" Владислава Вакулу, а за двух игроков луганский клуб заплатит порядка 200 тысяч евро.

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Тимур выступал за закарпатцев с лета прошлого года и за сезон сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.