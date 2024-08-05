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Металлист потерял своего многолетнего титульного спонсора DCH

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Металлист потерял своего многолетнего титульного спонсора DCH

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Харьковский "Металлист", который выступает в Первой лиге, сезон 2024/25 проведет без своего многолетнего титульного спонсора DCH. Владельцем инвестиционной группы является президент клуба Александр Ярославский.

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В первом официальном матче сезона в Кубке Украины против ФК "Ольховцы" (0:0, 6:5 пен.) харьковчане сыгралибез логотипа многолетнего титульного спонсора DCH на футболках.

Как сообщил журналист сайта "Украинский футбол" Дмитрий Венков клуб нынешнюю кампанию начинает без титульного спонсора DCH. Замены ему пока нет, однако "Металлист" открыт к предложениям и сам ведет активную работу по привлечению новых спонсоров.

Напомним, что владельцем DCH (Development Construction Holding) является президент Металлиста Александр Ярославский. Он занимает эту должность с 2021 года. Также с 2006 по 2012 гг. он был президентом "старого" "Металлиста".

Над Ярославским с февраля 2022 года ведется следствие после того, как его кортеж в Харьковской области насмерть сбил человека.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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