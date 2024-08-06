Официально. Металлист 1925 подписал игрока олимпийской сборной Украины

"Металлист 1925" объявил о подписании 22-летнего защитника "Черноморца" Владимира Салюка.

Срок соглашения рассчитан на четыре года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Салюк родился в Одессе. Начал заниматься футболом в местной ДЮСШ-11. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за одесскую ДЮСШ-11, "Черноморец" и "Атлетик" (60 матчей/2 гола).

На профессиональном уровне играл за "Балканы" (31 матч/2 гола) и "Черноморец" (57 матчей/2 гола). Игрок Олимпийской сборной Украины. Бронзовый призер молодежного Евро-2023.

Основная позиция - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 13-м номером.