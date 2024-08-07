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Виктория - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Сегодня, 7 августа стартует новый сезон в Первой лиги. Открывать тур в группе Б выпало "Виктории" и "Диназу", которые сыграют в Сумах.
Встреча пройдет на стадионе "Юбилейный" и начнется в 13:00.
Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.
Первая лига. Группа Б
7 августа. Сумы, "Юбилейный"
"Виктория" 13:00 "Диназ"
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