Виктория - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня, 7 августа стартует новый сезон в Первой лиги. Открывать тур в группе Б выпало "Виктории" и "Диназу", которые сыграют в Сумах.

Встреча пройдет на стадионе "Юбилейный" и начнется в 13:00.

Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.

Первая лига. Группа Б

7 августа. Сумы, "Юбилейный"

"Виктория" 13:00 "Диназ"