Дебют ЮКСА, проверка на прочность для Прикарпатья. Что смотреть в четверг в Первой лиге

В четверг сыграют пять матчей первого тура Первой лиги сезона 2024/25. Болельщикам украинского футбола будет на что посмотреть. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Прикарпатье" - "Буковина"

08.08.2024. 13:00. Ивано-Франковск. "Рух"

Интригующее противостояние ожидает всех поклонников Первой лиги. В гости к "Прикарпатья" приедет один из главных фаворитов сезона. Коллектив из Ивано-Франковска в межсезонье сохранил всех своих лидеров. Это уже достижение для "Прикарпатья". Текущий кадровый потенциал позволяет бороться даже за призовые места. В Кубке Украины подопечные Рыпана не заметили "Ужгород" – 4:0. Ивано-Франковское "Прикарпатье" провело пять летних спаррингов: с "Агробизнесом" (1:3), "Карпатами" (1:1), "Скалой 1911" (2:2), "Куликовом-Белкой" (0: 0) и "Прикарпатье-Тепловик" (4:0). "Буковина" прогнозируемо мощно поработала на трансферном рынке в межсезонье. Среди новичков отметим Кольцова, Гирного, Тищенко, Глущука. В Кубке Украины подопечным Кривенцова было непросто, но в серии пенальти "Буковина" все-таки дожала тернопольскую "Ниву". К слову, "Прикарпатье" и "Буковина" будут играть между собой в следующем раунде Кубка Украины. Этот матч станет особенным для Дмитрия Шинкаренко, перешедшего из "Прикарпатья" в "Буковину".

"Подолье" - "Хуст"

08.08.2024. 15:30. Хмельницкий. "Подолье"

Коллектив из Хмельницка провел очень сложный кубковый матч против "Реверы 1908". Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2, а серии пенальти все же победило "Подолье" - 4:2. В составе хмельницкого коллектива забивали Костенко и Оробец. В это межсезонье "Подолье" потеряло несколько ведущих игроков, но костяк команды все же удалось сохранить. Речь идет о Кулише, Прихне и Савчуке. Среди новичков можно отметить Савченко и Кулакевича. "Хуст" вообще не должен был участвовать в нынешнем чемпионате, но клуб все же продолжит свое существование. С кадровым потенциалом пока проблемы. Из состава, выступавшего в прошлом сезоне, осталось только пять футболистов. Тренерский штаб активно работает над селекцией, чтобы достойно выступать в новом сезоне. Однако ожидать каких-либо феерических результатов от "Хуста" не стоит. В Кубке Украины подопечные Цыткина без шансов уступили НК "Пробий" – 0:4.

"Нива" - "Эпицентр"

08.08.2024. 17:00. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

Еще одно интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги. "Эпицентр" до последнего претендовал на повышение в классе. Подопечные Нагорняка в драматическом полуфинале Турнира четырех в серии пенальти уступили "Минаю". Возможно, именно это негативно отразилось на команде и они уступили в Кубке "Скали 1911" - 0:2. В межсезонье "Эпицентр" потерял Алибекова, Гриня, Стеня, Глущука, Гирного. Заменить этих футболистов сразу почти невозможно, поэтому нужно время. Среди новичков отметим Равлика и Запорожца. Что касается "Нивы", то коллектив из Тернополя активно поработал на трансферном рынке. В Кубке против "Буковины" вышли сразу 5 новичков команды, а именно, Бац Марьян, Егор Капустян, Михайленко Никита, Напуда Валентин и Андрей Кухарук. Дебютный официальный матч для Евгения Калиниченко получился достаточно неплохой – 1:1 против "Буковины". В домашнем матче "Нива" имеет шансы для того, чтобы с позитива начать новый сезон.

Группа Б

"Кудровка" - ЮКСА

08.08.2024. 12:00

"Кудровка" прогнозируемо существенно обновилась перед новым сезоном. Кажется, эти изменения должны пойти на пользу команде. Яшков, Чередниченко, Андрущенко, Думанюк, Сторчоус, Квасов – качественное усиление. В Кубке Украины подопечные Локтионова в большинстве все же дожали "Диназ" и прошли дальше. В нынешнем сезоне ожидаем хороших результатов от "Кудровки". ЮКСА будет дебютировать в Первой лиге. От этого дебютанта можно уже в этом сезоне ждать борьбы за медали. Достаточно неожиданно перед стартом нового чемпионата руководство клуба решило сменить тренера. Команду возглавил экс-наставник "Дружбы" Чирикал. Кадровый потенциал достаточно мощный. Всех своих легионеров ЮКСА сохранила. К тому же удалось подписать Богданова. В Кубке ЮКСА прогнозируемо разгромила "Реал Фарму".

"Мариуполь" - "Металлист 1925"

08.08.2024. 15:00

Очень непростое испытание ожидает приазовцев в стартовом матче нового чемпионата. В гости к "Мариуполю" приедет один из главных фаворитов сезона. Подопечные Красноперова в Кубке Украины разочаровали. "Мариуполь" уступил "Горняку-Спорт". Это довольно неожиданный результат, если учитывать, что изменения в межсезонье у команды были не существенными. Харьковчане начинают новый сезон без Виктора Скрипника, но это не помешало им разгромить "Локомотив" в Кубке. У "Металлиста 1925" очень сильный состав, поэтому от них ждут чемпионства. Перед первым туром стало известно, что подписал контракт с "Металлистом 1925" защитник Владимир Салюк. Кажется, что помешать харьковчанам выиграть Первую лигу могут только они сами. Ожидаем, что гости с победы стартуют в новом чемпионате.