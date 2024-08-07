Агробизнес - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сезон в Первой лиге группы А стартует матчем между "Агробизнесом" и "Металлистом". Игра пройдет в Волочиске на стадионе "Юность".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.

Первая лига. Группа А

7 августа. Волочиск, "Юность"

"Агробизнес" 15:30 "Металлист"