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Агробизнес - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Сезон в Первой лиге группы А стартует матчем между "Агробизнесом" и "Металлистом". Игра пройдет в Волочиске на стадионе "Юность".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.
Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.
Первая лига. Группа А
7 августа. Волочиск, "Юность"
"Агробизнес" 15:30 "Металлист"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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