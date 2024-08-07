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Агробизнес - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Сезон в Первой лиге группы А стартует матчем между "Агробизнесом" и "Металлистом". Игра пройдет в Волочиске на стадионе "Юность".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.

Первая лига. Группа А
7 августа. Волочиск, "Юность"
"Агробизнес" 15:30 "Металлист"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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