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Стартовый матч в ПФЛ Виктория - Диназ перенесен на неопределенный срок
Все из-за тревоги в Сумах, которая длится более суток
Фото: ФК Вікторія
Сегодня, 7 августа должен был стартовать сезон в Первой лиги в группе Б матчем между "Викторией" и "Диназом". Встреча должна была начаться в 13:00 на стадионе "Юбилейный" в Сумах.
Однако из-за продолжающей более суток воздушной тревоги в городе (началась 6 августа в 11:10), старт поединка не состоялся. Игра перенесена на неопределенный срок.
Также добавим, что сегодня запланирована еще одна встреча в Первой лиге. В группе А между собой сыграют "Агробизнес" и "Металлист". Матч пройдет в Волочиске и начнется в 15:30.
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