Стартовый матч в ПФЛ Виктория - Диназ перенесен на неопределенный срок

Сегодня, 7 августа должен был стартовать сезон в Первой лиги в группе Б матчем между "Викторией" и "Диназом". Встреча должна была начаться в 13:00 на стадионе "Юбилейный" в Сумах.

Однако из-за продолжающей более суток воздушной тревоги в городе (началась 6 августа в 11:10), старт поединка не состоялся. Игра перенесена на неопределенный срок.

Также добавим, что сегодня запланирована еще одна встреча в Первой лиге. В группе А между собой сыграют "Агробизнес" и "Металлист". Матч пройдет в Волочиске и начнется в 15:30.