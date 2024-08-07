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Стартовый матч в ПФЛ Виктория - Диназ перенесен на неопределенный срок

Первая лига

Все из-за тревоги в Сумах, которая длится более суток

Стартовый матч в ПФЛ Виктория - Диназ перенесен на неопределенный срок

Фото: ФК Вікторія

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Сегодня, 7 августа должен был стартовать сезон в Первой лиги в группе Б матчем между "Викторией" и "Диназом". Встреча должна была начаться в 13:00 на стадионе "Юбилейный" в Сумах.

Однако из-за продолжающей более суток воздушной тревоги в городе (началась 6 августа в 11:10), старт поединка не состоялся. Игра перенесена на неопределенный срок.

Также добавим, что сегодня запланирована еще одна встреча в Первой лиге. В группе А между собой сыграют "Агробизнес" и "Металлист". Матч пройдет в Волочиске и начнется в 15:30.

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Источник:
ФК Вікторія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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